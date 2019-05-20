Зеленский призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность 

Президент Украины Владимир Зеленский призвал отменить депутатскую неприкосновенность и уволить генпрокурора и министра обороны страны.
Об этом он сказал во время речи в Верховной раде.
«Я прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности. Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение», — заявил Зеленский.
Также он призвал освободить от должности главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра обороны Украины Степана Полторака.
«Это далеко не всё, что вы можете сделать, но для начала достаточно. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе», — сказал глава государства.
Ранее Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.