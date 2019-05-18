Видео с россиянкой. Вице-канцлер Австрии оправдался

Вице-канцлер Австрии прокомментировал вызвавшее скандал видео с россиянкой

Хайнц-Кристиан Штрахе, объявивший об отставке с поста вице-канцлера Австрии , заявил, что Австрийская партия свободы не получала помощи от предполагаемой россиянки, запечатленной на вызвавшей скандал видеозаписи.

"Эту даму я встречал один раз в ходе приватного ужина во время моего отпуска, после у меня больше не было контактов с ней, я ее больше не видел. Никакой помощи партии… со стороны названных лиц не поступало", — сказал Штрахе журналистам, опровергнув тем самым утверждения некоторых СМИ.

Он добавил, что никто в партии также не вступал в контакт с предполагаемой россиянкой.

Политик назвал появившиеся в СМИ публикации "намеренным политическом убийством".

Штрахе отметил, что на распространенной видеозаписи он находится в состоянии алкогольного опьянения, что и было использовано злоумышленниками.

"Это было глупо, безответственно, это была ошибка", — сказал он журналистам, комментируя ситуацию.

Штрахе заявил, что в воскресенье также сложит полномочия председателя Австрийской партии свободы, пост перейдёт нынешнему министру транспорта Норберту Хоферу . Об отставке вслед за вице-канцлером объявил и зампредседателя партии и глава фракции АПС в парламенте Йоханн Гуденус, также фигурирующий на видеозаписи.

В субботу с заявлением выступит канцлер Австрии Себастьян Курц . Как ранее сообщал телеканал OE24 со ссылкой на источники, после скандала с видео канцлер не намерен продолжать коалиционное правительство с Австрийской партией свободы и объявит новые выборы.

Ранее издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на попавшую в их распоряжение видеозапись, что Штрахе в 2017 году обсуждал с предполагаемой россиянкой Аленой Макаровой возможность покупки ею австрийского издания Kronen Zeitung, чтобы получить помощь на предстоящих парламентских выборах. Кроме того, издания отмечали, что на встрече обсуждались и другие сделки, заключив которые Макарова могла якобы получить доступ к государственным контрактам в обмен на помощь Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой является Штрахе. Верховная прокуратура Австрии заявила, что проверит эту видеозапись.

Газета Welt в свою очередь заявила, что разговор, обрывки которого попали в распоряжение СМИ, длился якобы целых шесть часов, при этом так называемая "россиянка" оказалась всего лишь "приманкой", подчеркивает издание, добавляя, что, по всей видимости, запечатленная на видео встреча была "ловушкой". Того же мнения придерживается и сам Spiegel, который уточняет, что вилла, на которой обсуждались "миллионные сделки", была оснащена несколькими скрытыми камерами. При этом остается неясным, кто и с какой целью устраивал "ловушку" для будущего вице-канцлера.