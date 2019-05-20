«Розуміють українську мову»: Зеленский заговорил по-русски

Зеленский во время инаугурации заговорил по-русски

Во время инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский сказал несколько предложений на русском языке, сообщает «Московский комсомолец». Главу государства сразу же призвали продолжить свою речь на украинском языке.

Зеленский перешёл на русский в тот момент, когда заговорил о судьбе украинских пленных. Президент заявил, что хочет вернуть всех невольников на родину. При этом СМИ отмечают, что, вероятно, глава государства намеренно продолжил свою речь по-русски, чтобы «в России на это обратили внимание».

Кроме того Зеленский отметил, что «Крым и Донбасс — это украинская земля», и сегодня необходимо «возвращать сознание их жителей».

«Власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами», — подчеркнул президент.

Президент в ответ «поблагодарил» парламентария за то, что он «продолжает делить людей» и далее перешёл на украинский язык.