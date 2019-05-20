Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский во время инаугурации заговорил по-русски 

Рамблер + ещё 171 1 час назад
Во время инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский сказал несколько предложений на русском языке, сообщает «Московский комсомолец». Главу государства сразу же призвали продолжить свою речь на украинском языке.
Зеленский перешёл на русский в тот момент, когда заговорил о судьбе украинских пленных. Президент заявил, что хочет вернуть всех невольников на родину. При этом СМИ отмечают, что, вероятно, глава государства намеренно продолжил свою речь по-русски, чтобы «в России на это обратили внимание».
Кроме того Зеленский отметил, что «Крым и Донбасс — это украинская земля», и сегодня необходимо «возвращать сознание их жителей».
«Власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами», — подчеркнул президент.
На российскую речь Зеленского отреагировал депутат Верховной Рады Олег Ляшко, выкрикнув из зала, что жители Крыма и Донбасса «розуміють українську мову» (рус. «понимают по-украински»).
Президент в ответ «поблагодарил» парламентария за то, что он «продолжает делить людей» и далее перешёл на украинский язык.
Комментарии34
В мире , Видео , Украина , Олег Ляшко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пешком в президенты: Зеленский вступил в должность376
Бунт за решеткой: 32 погибших136
Россия инициировала экстренное заседание ООН451
Российский журналист умер после драки на дороге
Врагам США сбросили «зловещее сообщение»29
Видео
Зеленский отправился на церемонию инаугурации пешком
В мире Украина
Нарушил правило: Итоги «Евровидения» могут аннулировать
Шоу-бизнес
Зеленский обратился ко всем украинцам на планете
В мире Украина
Наказывают не тех. В Австрии оценили санкции против РФ
В мире
«Розуміють українську мову»: Зеленский заговорил по-русски
В мире Украина
Россия инициировала экстренное заседание ООН
В мире Украина
Бунт за решеткой: 32 погибших
Происшествия В мире
«Теплый еще был»: как умирал Караченцов
Шоу-бизнес
Двойные стандарты: как «Евровидение» простило Нидерландам обман
Шоу-бизнес Статьи
Подростки отлупили воспитательницу детсада
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение