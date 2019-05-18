Меркель может занять место генсека ООН

Количество слухов относительно политического будущего Ангелы Меркель в последние месяцы зашкаливает. СМИ отправляют канцлерин в досрочную отставку, ищут заговор в рядах её собственной партии, сообщают о том, что вот-вот кресло главы правительства займёт её соратница — глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Недавно в журналистских и экспертных кругах заговорили о том, что фрау канцлерин «присмотрела» себе место в руководстве ЕС и может в скором времени возглавить одну из ключевых европейских структур.

Информация о дальнейшей ступени в карьерной лестнице настолько упорно обсуждается, что госпоже Меркель пришлось публично комментировать сложившуюся ситуацию. Она однозначно заявила, что намерена отработать отведённый ей законом срок полностью, а после окончания своей каденции в 2021 году не станет занимать «никаких политических постов где бы то ни было».

Так или иначе, вопрос о том, где и в каком качестве уже в скором времени окажется один из самых влиятельных политиков Европы — отнюдь не праздный. Более того: не стоит до конца быть уверенными в её клятвенных заверениях о завершении пути в большой политике. Да, конечно, Ангела Меркель сама не планирует продолжения карьеры на европейском или ином уровне. Но ведь совсем другое дело — если её об этом попросят. Например, истеблишмент, общественные организации, активисты или влиятельные политики уровня Жан-Клода Юнкера (глава Еврокомиссии). Тогда это будет совсем другой расклад, и сможет ли она остаться равнодушной к буквально взывающему к её опыту Евросоюзу? Кроме того, стоит вспомнить, что ранее Меркель однозначно говорила, что должность канцлера и пост главы партии для неё — неразделимые понятия, но это не помешало ей в итоге передать бразды правления ХДС в руки Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Жизнь после власти

У лидеров столь высокого ранга есть достаточно опций, как организовать свою жизнь за пределами политического Олимпа. Можно создать свой фонд и разъезжать по миру с благотворительными и филантропическими миссиями (здесь стоит вспомнить, к примеру, фонд Барака Обамы Obama Foundation, Горбачёв-фонд и многие другие аналогичные организации).

Можно посвятить себя хобби, как это сделал, к примеру, Джордж Буш-младший, открывший в себе талант живописца. Есть возможность сесть за мемуары, выручив при этом неплохой гонорар — как Билл Клинтон, получивший $15 млн за свою автобиографическую книгу «Моя жизнь». Также можно стать высокооплачиваемым спикером на всевозможных международных мероприятиях, как тот же Клинтон, который запрашивает, как говорят, шестизначные гонорары.

Ещё один путь — «осесть» в рядах топ-менеджеров или советников крупнейших банков, промышленных гигантов и транснациональных корпораций, конвертируя свое политическое влияние и связи в выгодные контракты. Здесь самый яркий пример — экс-канцлер, социал-демократ Герхард Шрёдер, перешедший в структуры «Газпрома», за что он постоянно подвергается нападкам со стороны немецких СМИ.

Отдельный пример — непотопляемый Сильвио Берлускони, который четыре раза возглавлял правительство Италии, и все ещё (несмотря на свой возраст и судимость, не позволяющую ему занимать госдолжности) является заметной фигурой в итальянской политике, то и дело «реинкарнируя» к очередным выборам.

Пост для фрау Меркель

На каком из вариантов предпочтёт остановиться канцлерин? Также СМИ с завидным упорством «отправляют» её на смену Жан-Клоду Юнкеру в кресло председателя Европейской комиссии (ЕК). И действительно, полномочия нынешнего главы ЕК истекают уже в октябре. Однако здесь всё не так просто. Помимо внутриполитических сложностей, которые возникнут в ФРГ в случае досрочного ухода Меркель, есть ещё одна проблема. С 2014 года председателя ЕК выбирают не за закрытыми дверями, как было раньше, а на основе списка кандидатов, которых предлагают прошедшие в Европарламент (ЕП) партии. Должность получает тот номинант, партия которого завоевала большинство мандатов.

При этом европейские христианские демократы ещё в ноябре прошлого года определились со своим фаворитом — это глава их фракции в ЕП Манфред Вебер. Если пытаться «провести» на эту должность Меркель, европейским законодателям придётся изобретать сложную юридическую новеллу, да и сам ход по внезапной «замене фигур» — не в духе европейского права. Правда, в политике ничего нельзя исключать. Теоретически возможен вариант, что спустя год или два Вебер (в случае нынешней победы) «уступит» Меркель пост, или его об этом очень «попросит» Европарламент. Однако пока такие рассуждения — из области спекуляций.

Ещё одна должность, куда «сватают» Ангелу Меркель — пост главы Европейского совета. Сейчас его занимает польский политик Дональд Туск, полномочия которого истекают в ноябре 2019 года. В теории для Меркель это проще, чем вариант с Еврокомиссией, так как председатель Евросовета избирается квалифицированным большинством членов структуры. Однако всё же кажется, что для канцлерин этот формат «парадной» должности «маловат». Европейский совет — это в большей степени политический орган, своего рода клуб глав государств ЕС. В этом смысле у Еврокомиссии гораздо больше реальных полномочий — начиная от внешней политики и заканчивая преимуществом в выдвижении законодательных инициатив.

Есть и иная версия — пост Генерального секретаря ООН. По случайному стечению обстоятельств, срок полномочий действующего генсека, португальца Антониу Гутерриша, истекает 31 декабря 2021 года. Формально Ангела Меркель соответствует всем критериям, в том числе главному — она не является представителем страны, входящей в Совбез (по устоявшейся практике, руководителя ООН не выбирают из государств-членов СБ). Кроме того, генеральный секретарь назначается генассамблеей ООН именно по рекомендации Совбеза. То есть речь идёт не о масштабной электоральной процедуре, а о закулисных договорённостях, что, безусловно, является сильной стороной Меркель.

Как бы то ни было, представляется, что пока даже сама канцлерин не приняла окончательного решения по поводу своей дальнейшей судьбы. Она присматривается, взвешивает все «за» и «против». Но, как кажется, её политический вес в нынешней генерации европейских политиков слишком серьёзен, чтобы она могла просто кануть в небытие.