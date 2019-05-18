Информацию об указе Зеленского назвали фейком

В опубликованной ранее фотокопии документа говорилось о прекращении полномочий Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов на 14 июля. Сообщалось, что этот указ Зеленский подпишет едва ли не первым непосредственно в день инаугурации 20 мая.

В пятницу фракция «Народный фронт» объявила о выходе из коалиции в Раде, заблокировав таким образом ее досрочный роспуск. В течение месяца депутатам предстоит сформировать новое большинство.