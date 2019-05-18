Информацию об указе Зеленского назвали фейком 

Пресс-секретарь избранного президента Украины Владимира Зеленского Ирина Победоносцева заявила, что данные о проекте указа о роспуске Верховной рады являются фейком, который распространили отдельные СМИ. По ее словам, эта информация не имеет отношения к реальности, сообщает сайт "Громадське ТВ".
В опубликованной ранее фотокопии документа говорилось о прекращении полномочий Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов на 14 июля. Сообщалось, что этот указ Зеленский подпишет едва ли не первым непосредственно в день инаугурации 20 мая.
В пятницу фракция «Народный фронт» объявила о выходе из коалиции в Раде, заблокировав таким образом ее досрочный роспуск. В течение месяца депутатам предстоит сформировать новое большинство.