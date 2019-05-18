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Информацию об указе Зеленского назвали фейком 

Рамблер + ещё 60 1 час назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь избранного президента Украины Владимира Зеленского Ирина Победоносцева заявила, что данные о проекте указа о роспуске Верховной рады являются фейком, который распространили отдельные СМИ. По ее словам, эта информация не имеет отношения к реальности, сообщает сайт "Громадське ТВ".
В опубликованной ранее фотокопии документа говорилось о прекращении полномочий Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов на 14 июля. Сообщалось, что этот указ Зеленский подпишет едва ли не первым непосредственно в день инаугурации 20 мая.
В пятницу фракция «Народный фронт» объявила о выходе из коалиции в Раде, заблокировав таким образом ее досрочный роспуск. В течение месяца депутатам предстоит сформировать новое большинство.
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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