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Британец случайно купил подлинник Пикассо за $293 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: pablopicasso.org
Житель Великобритании приобрёл на гаражной распродаже подлинник полотна Пабло Пикассо. Покупка ему обошлась в $293.
По информации Sky News, эксперты признали приобретённую картину-стилизацию «Купальщица, сидящая на берегу моря» подлинной работой знаменитого сюрреалиста. Сообщается, что реальная стоимость полотна может составить $955 тысяч.
По экспертным оценкам, Пикассо является самым «дорогим» художником в мире. Его работа «Алжирские женщины» стала самой дорогой картиной, когда-либо проданной с аукциона. Полотно было приобретено в 2015 году за $179 млн Ранее News.ru писал об обнаружении картины Пикассо «Голова Арлекина», которая была похищена несколько лет назад из голландского музея. Шедевр, стоимость которого составляет €800 тысяч, нашли в Румынии.
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