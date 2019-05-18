Британец случайно купил подлинник Пикассо за $293

Житель Великобритании приобрёл на гаражной распродаже подлинник полотна Пабло Пикассо . Покупка ему обошлась в $293.

По информации Sky News, эксперты признали приобретённую картину-стилизацию «Купальщица, сидящая на берегу моря» подлинной работой знаменитого сюрреалиста. Сообщается, что реальная стоимость полотна может составить $955 тысяч.

По экспертным оценкам, Пикассо является самым «дорогим» художником в мире. Его работа «Алжирские женщины» стала самой дорогой картиной, когда-либо проданной с аукциона. Полотно было приобретено в 2015 году за $179 млн Ранее News.ru писал об обнаружении картины Пикассо «Голова Арлекина», которая была похищена несколько лет назад из голландского музея. Шедевр, стоимость которого составляет €800 тысяч, нашли в Румынии.