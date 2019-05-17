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Бойко дал совет Зеленскому 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко считает, что новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в первую очередь нужно назначить сотрудников администрации, чтобы было кому готовить указы.
"Из опыта прошлых выборов и назначений в первую очередь назначаются работники президентской администрации. Как минимум для того, чтобы готовить все последующие документы и указы, которые нужны в этой ситуации, и те назначения, которые являются прерогативой президента. Это министр иностранных дел, министр обороны, руководитель совета безопасности, руководитель службы безопасности", — заявил в пятницу Бойко в эфире телеканала "112 Украина".
ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко — 24,45%.
Верховная рада в четверг назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.
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В мире , Украина , Юрий Бойко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , Центризбирком России , Верховная Рада
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