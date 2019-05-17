Сербы подарили России Пушкина

Сербы с особым теплом и любовью воспринимают все, что, так или иначе, связано с Россией и русским народом. При этом заслуги знаменитых уроженцев Герцеговины в развитии российской культуры и истории сложно переоценить. В качестве примера можно лишь указать тот факт, что граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич привез в подарок Петру Великому прадеда великого поэта Александра Пушкина, одного из основоположников современного русского языка. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович.

"Открытие Центра русского языка при нашем факультете — это большой шаг вперед, который очень много значит для нас, — сообщил он. — Это связано с тем, что у нас существует отдельная кафедра русистики, что позволяет нам увеличивать количество изучающих русский язык студентов. Данный же Центр позволит им не только быстрее и лучше овладеть русским языком, но и получить знания об истории, культуре и духовности России. В этом контексте помощь, которую наш Университет получает со стороны Русской гуманитарной миссии (РГМ), является драгоценной. Отмечу, что благодаря РГМ к нам приехал российский преподаватель — русист, кандидат филологических наук Илья Тяпков. В перспективе у нас запланировано более широкое ознакомление обучающихся со всеми аспектами жизни в РФ".

Драга Мастилович считает, что русские и сербы — это в сущности один народ, который был разъединен с течением времени, однако сохранял традиционные культурные и духовные связи.

"Многие сербы — уроженцы территорий нынешней Боснии и Герцеговины, в частности, Республики Сербской оставили значительный след в российской истории. Прежде всего, я бы вспомнил графа Савву Лукича Рагузинского-Владиславича (16 января 1669 — 17 июня 1738 года), происхождением из села Ясеник около города Гацко, дипломата, ближайшего сподвижника Петра Великого и Екатерины I, человека, поспособствовавшего превращению России в одну из ведущих держав мира. Серб много сделал для развития экономики России, организации специального образования молодого дворянства, строительства морского флота, — отметил декан. — Он внес вклад в укрепление торговых и дипломатических связей России с Европой, в налаживание отношений со славянскими народами Балкан. В 1725 году граф был назначен полномочным послом в Китае для урегулирования торговых и пограничных отношений, в чем немало преуспел, а заключенные им соглашения актуальны и сейчас".

Профессор напоминает и о том, что именно посол Рагузинский привез в Москву молодого эфиопа Ибрагима Ганнибала, приобретенного им на невольничьем рынке в Стамбуле. Этот африканец затем был подарен Петру I, ставшему крестным отцом иноземца, который проявил отличные способности и дослужился до поста главного военного инженера русской армии, а в 1759 году получил звание генерал-аншефа. Речь идет о прадеде Александра Пушкина. Великий поэт посвятил ему неоконченный роман "Арап Петра Великого".

"Таким образом, резюмируя, можно сказать, что серб Савва Владиславич своими действиями внес неоценимый вклад в развитие культуры и искусства России, так как без него не появился бы в России тот самый Пушкин — основоположник современного русского языка", — констатировал он.

Драга Мастилович упомянул и знатный герцеговинский род — Милорадовичи-Храбреновичи, ведущий свое происхождение от графов Охмукевичей и сыгравший столь значительную роль в истории России. Так, его яркий представитель — Михаил Андреевич Милорадович — герой Отечественной войны 1812 года, которого называли щитом армии, "воином-рыцарем, всегда близким к неприятелю". Наибольшую известность серб приобрел как один из самых опытных и умелых авангардных начальников русской армии, не случайно о нем был наслышан и сам Наполеон. Подвиги его составляют лучшие и самые яркие страницы военных летописей России. Особый период его жизни — назначение на должность генерал-губернатора Санкт-Петербурга в 1818 году.