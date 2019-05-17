Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сербы подарили России Пушкина 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: Профессор Драга Мастилович и его студенты. Фото: Александр Борисов / РГ
Сербы с особым теплом и любовью воспринимают все, что, так или иначе, связано с Россией и русским народом. При этом заслуги знаменитых уроженцев Герцеговины в развитии российской культуры и истории сложно переоценить. В качестве примера можно лишь указать тот факт, что граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич привез в подарок Петру Великому прадеда великого поэта Александра Пушкина, одного из основоположников современного русского языка. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович.
"Открытие Центра русского языка при нашем факультете — это большой шаг вперед, который очень много значит для нас, — сообщил он. — Это связано с тем, что у нас существует отдельная кафедра русистики, что позволяет нам увеличивать количество изучающих русский язык студентов. Данный же Центр позволит им не только быстрее и лучше овладеть русским языком, но и получить знания об истории, культуре и духовности России. В этом контексте помощь, которую наш Университет получает со стороны Русской гуманитарной миссии (РГМ), является драгоценной. Отмечу, что благодаря РГМ к нам приехал российский преподаватель — русист, кандидат филологических наук Илья Тяпков. В перспективе у нас запланировано более широкое ознакомление обучающихся со всеми аспектами жизни в РФ".
Драга Мастилович считает, что русские и сербы — это в сущности один народ, который был разъединен с течением времени, однако сохранял традиционные культурные и духовные связи.
"Многие сербы — уроженцы территорий нынешней Боснии и Герцеговины, в частности, Республики Сербской оставили значительный след в российской истории. Прежде всего, я бы вспомнил графа Савву Лукича Рагузинского-Владиславича (16 января 1669 — 17 июня 1738 года), происхождением из села Ясеник около города Гацко, дипломата, ближайшего сподвижника Петра Великого и Екатерины I, человека, поспособствовавшего превращению России в одну из ведущих держав мира. Серб много сделал для развития экономики России, организации специального образования молодого дворянства, строительства морского флота, — отметил декан. — Он внес вклад в укрепление торговых и дипломатических связей России с Европой, в налаживание отношений со славянскими народами Балкан. В 1725 году граф был назначен полномочным послом в Китае для урегулирования торговых и пограничных отношений, в чем немало преуспел, а заключенные им соглашения актуальны и сейчас".
Профессор напоминает и о том, что именно посол Рагузинский привез в Москву молодого эфиопа Ибрагима Ганнибала, приобретенного им на невольничьем рынке в Стамбуле. Этот африканец затем был подарен Петру I, ставшему крестным отцом иноземца, который проявил отличные способности и дослужился до поста главного военного инженера русской армии, а в 1759 году получил звание генерал-аншефа. Речь идет о прадеде Александра Пушкина. Великий поэт посвятил ему неоконченный роман "Арап Петра Великого".
"Таким образом, резюмируя, можно сказать, что серб Савва Владиславич своими действиями внес неоценимый вклад в развитие культуры и искусства России, так как без него не появился бы в России тот самый Пушкин — основоположник современного русского языка", — констатировал он.
Драга Мастилович упомянул и знатный герцеговинский род — Милорадовичи-Храбреновичи, ведущий свое происхождение от графов Охмукевичей и сыгравший столь значительную роль в истории России. Так, его яркий представитель — Михаил Андреевич Милорадович — герой Отечественной войны 1812 года, которого называли щитом армии, "воином-рыцарем, всегда близким к неприятелю". Наибольшую известность серб приобрел как один из самых опытных и умелых авангардных начальников русской армии, не случайно о нем был наслышан и сам Наполеон. Подвиги его составляют лучшие и самые яркие страницы военных летописей России. Особый период его жизни — назначение на должность генерал-губернатора Санкт-Петербурга в 1818 году.
"Во все времена существовало тесное соприкосновение русской и сербской культур, чему в немалой степени способствовали великие представители двух народов, оставившие след в нашей совместной истории. Это и сегодня помогает нам развивать двусторонние отношения, — указал декан философского факультета. — Думаю, что когда речь идет о сербах, проживающих в Республике Сербской, то можно с уверенностью говорить, что они с особым теплом и любовью воспринимают все, что, так или иначе, связанно с Россией и русским народом. В качестве позитивного момента отмечаю развитие кафедры русистики в нашем Университете. При этом мы также рассчитываем на возвращение русского языка в наши школы в тех объемах, как он изучался здесь ранее. Уверен, что при содействии посольства РФ в Сараево и представителей РГМ мы сможем обеспечить эффективное функционирование Центра русского языка, что позволит получать нашим студентам всестороннее представление о величайшей Русской цивилизации".
Российская Газета: последние новости
Рада согласилась принять присягу у Зеленского Турчинов подал в отставку Бундестаг: Санкции против России нужны только США
Комментарии
В мире , Европа , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инаугурация Зеленского: Россию не пригласили92
Неожиданно: предсказаны победители «Евровидения»1
«Украины не будет»134
«Идеи, близкие Путину»: Гордон сбежал с телеканала63
«Это шах!»: Зеленскому объявили войну233
Новости партнеров
Видео
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
Схвачены причастные к убийству Захарченко
В мире
Смерч в Петербурге попал на видео
Происшествия Погода
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка
Происшествия
Атаку на корабль показали с ракеты
Армия
На Евровидении побит «рекорд обнаженности»
Шоу-бизнес
«Волга», русские номера: в Белоруссии убили милиционера
Происшествия Статьи
Грузчик подстраховал яйца лицом
Происшествия Общество
Умерла Grumpy Cat
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение