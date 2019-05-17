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Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в домогательствах 

Рамблер + ещё 10 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Портал BuzzFeed обвинил бизнес-тренера Тони Роббинса в сексуальных домогательствах и порицании жертв насилия, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
BuzzFeed опубликовал итоги годового расследования в отношении бизнес-тренера. Основой для расследования стали аудиозаписи, внутренние документы и ряд интервью с сотрудниками и последователями Роббинса.
Так, две сотрудницы коуча рассказали, что он сексуально домогался их и неоднократно преследовал, даже после того как они дали понять, что они не заинтересованы в отношениях с ним. Еще две помощницы рассказали, как Роббинс требовал работать с ним, когда он будет голым в душе. Другая женщина призналась, что ее уволили после того, как она вступила с Роббинсом в сексуальную связь.
Два бывших телохранителя тренера рассказали, что их посылали в толпу искать для Роббинса привлекательных женщин и получать их телефонные номера. Эту информацию подтвердили две женщины.
Издание также нашло доказательства тому, что Роббинс нецензурно высказывался о жертвах изнасилования и насилия в семьях. Так, несколько раз он заявлял женщинам, которые рассказывали ему об изнасиловании, что они используют этот факт, чтобы контролировать мужчин.
Во время расследования адвокатская контора Lavely & Singer, представляющая интересы Роббинса, прислала угрозы двум собеседникам BuzzFeed, пишет издание. Самому BuzzFeed адвокаты Роббинса пригрозили судебным иском.
Комментарии1
В мире , Григорий Березкин
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