Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в домогательствах

Портал BuzzFeed обвинил бизнес-тренера Тони Роббинса в сексуальных домогательствах и порицании жертв насилия, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

BuzzFeed опубликовал итоги годового расследования в отношении бизнес-тренера. Основой для расследования стали аудиозаписи, внутренние документы и ряд интервью с сотрудниками и последователями Роббинса.

Так, две сотрудницы коуча рассказали, что он сексуально домогался их и неоднократно преследовал, даже после того как они дали понять, что они не заинтересованы в отношениях с ним. Еще две помощницы рассказали, как Роббинс требовал работать с ним, когда он будет голым в душе. Другая женщина призналась, что ее уволили после того, как она вступила с Роббинсом в сексуальную связь.

Два бывших телохранителя тренера рассказали, что их посылали в толпу искать для Роббинса привлекательных женщин и получать их телефонные номера. Эту информацию подтвердили две женщины.

Издание также нашло доказательства тому, что Роббинс нецензурно высказывался о жертвах изнасилования и насилия в семьях. Так, несколько раз он заявлял женщинам, которые рассказывали ему об изнасиловании, что они используют этот факт, чтобы контролировать мужчин.

Во время расследования адвокатская контора Lavely & Singer, представляющая интересы Роббинса, прислала угрозы двум собеседникам BuzzFeed, пишет издание. Самому BuzzFeed адвокаты Роббинса пригрозили судебным иском.