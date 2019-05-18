Опять русофобия? «Би-би-си» пустила Скрипалей на сериал

Руководство вещательной корпорации «Би-би-си» сообщило о начале работы над двухсерийным фильмом, посвященным отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также о дальнейших отравлениях в Эймсбери, совершенных при помощи одного и того же вещества.

Британская вещательная корпорация «Би-би-си» объявила, что планирует заняться съемками телевизионной драмы в двух частях, посвященной отравлениям в Солсбери и Эймсбери.

Для работы над проектом был приглашен продюсер сериала по роману Виктора Гюго «Отверженные» Крис Кэри . Сценарий для будущего фильма подготовят журналисты Деклан Лаун и Адам Патерсон.

«В самом центре нашего метода работы — обширные, тщательные исследования», — подчеркнули они в совместном заявлении.

Лаун и Патерсон также выразили признательность за возможность рассказать историю о скандальном отравлении телезрителям.

«Мы были потрясены щедростью жителей Солсбери, которые открылись нам за прошедшие несколько месяцев и продолжают открываться. Это необыкновенная история, полная обыкновенных героев, история о том, как общество отвечает на невероятное событие», — сказали они.

Сообщается, что именно реакция местных жителей на произошедшее станет основным объектом внимания создателей фильма.

«Отравления в Солсбери шокировали нацию и оказали серьезное влияние на ничего не подозревающее общество. Эта драма покажет храбрость, стойкость и личный опыт местных жителей, которые столкнулись с неописуемо ужасной ситуацией рядом с собственным домом», — сказал один из руководителей подразделения «Би-би-си драма» Пирс Венгер.

Сообщается, что набор актеров для съемок двухсерийного фильма будет открыт в ближайшие месяцы.

В российском посольстве в Великобритании уже отреагировали на планы «Би-би-си», пообещав внимательно ознакомиться с фильмом, когда он выйдет на экраны.

«Вместе с тем хотели бы посоветовать создателям фильма брать за основу исключительно реальные события и официальную, заслуживающую доверия информацию следствия. Как известно, итоги расследования до настоящего времени так и не были представлены ни российской стороне, ни широкой общественности», — подчеркнули дипломаты.

Они также выразили опасение, что в подобной ситуации фильм может стать «дополнительным пропагандистским инструментом», предназначенным для продвижения политической версии произошедшего.

В посольстве отметили, что российская сторона сохраняет решительный настрой на определение реальных причин произошедшего в Солсбери и планирует дальше требовать от Лондона предоставления полной официальной информации об отравлении и о судьбе россиян, к которым было отказано в доступе сотрудникам российского представительства.

В марте 2018 года в британском городе Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. По версии британской стороны, отравление было произведено с помощью боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок».

Официальные представители заявили, что считают российские спецслужбы причастными к произошедшему с высокой долей вероятности. Российская сторона многократно отвергала выдвигаемые против нее обвинения. Представители Москвы, в частности, заявили, что ни на территории СССР, ни на территории России не велось программ разработки вещества, которым были отравлены Скрипали.

Помимо этого, в конце июня Британия сообщила об отравлении аналогичным веществом Дон Стерджес и ее спутника Чарльза Роули в Эймсбери, которых доставили в больницу в критическом состоянии. Стерджес умерла в больнице 8 июля. Роули был выписан из госпитали 20 июля.

В апреле 2019 года российский посол Александр Яковенко встретился с Роули, разговор с которым прошел за закрытыми дверями, а также заявил о готовности встретиться с сыном Стерджес, если тот изъявит такое желание.

В начале сентября Организация по запрещению химического оружия подтвердила предположение Скотленд-Ярда о том, что причиной смертью Стерджес стало отравление тем же веществом, от которого пострадали Сергей и Юлия Скрипали.