Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку.
«В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — приводит пресс-служба СНБО слова Турчинова.
Он отметил, что «готов непосредственно на военной службе в любом воинском подразделении или военном формировании и дальше защищать» Украину.
Ранее СМИ сообщили, что Турчинов намерен уйти в отставку до вступления в должность избранного президента страны Владимира Зеленского.