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Турчинов подал в отставку 

RT на русском 27 минут назад
Фото: Reuters
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку.
«В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — приводит пресс-служба СНБО слова Турчинова.
Он отметил, что «готов непосредственно на военной службе в любом воинском подразделении или военном формировании и дальше защищать» Украину.
Ранее СМИ сообщили, что Турчинов намерен уйти в отставку до вступления в должность избранного президента страны Владимира Зеленского.
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В мире , Украина , Александр Турчинов , Владимир Зеленский
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