Турчинов подал в отставку

«В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — приводит пресс-служба СНБО слова Турчинова.

Он отметил, что «готов непосредственно на военной службе в любом воинском подразделении или военном формировании и дальше защищать» Украину.