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«Наконец, это случилось!»: Российский оппозиционер Пономарев получил паспорт Украины 

Рамблер + ещё 4 43 минуты назад
Фото: Russian Look
Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев получил украинское гражданство. Об этом он сообщил в Facebook.
«Наконец, это случилось! Сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственным интересам», — написал Пономарев по-украински.
В апреле 2015 года Госдума лишила Пономарева неприкосновенности и дала согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела, сообщал «Интерфакс».
Пономареву было предъявлено обвинение в пособничестве в растрате 750 тысяч долларов, принадлежащих фонду «Сколково». Он был объявлен в международный розыск.
В 2016 году депутатские полномочия Пономарева были досрочно прекращены «в связи с систематическим неисполнением им депутатских обязанностей». После этого экс-депутат от фракции «Справедливая Россия» уехал в Киев и получил там вид на жительство.
Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Илья Пономарев , Госдума , Справедливая Россия , Фонд Сколково , Интерфакс
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