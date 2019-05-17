Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев получил украинское гражданство. Об этом он сообщил в Facebook.
«Наконец, это случилось! Сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственным интересам», — написал Пономарев по-украински.
В апреле 2015 года Госдума лишила Пономарева неприкосновенности и дала согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела, сообщал «Интерфакс».
Пономареву было предъявлено обвинение в пособничестве в растрате 750 тысяч долларов, принадлежащих фонду «Сколково». Он был объявлен в международный розыск.
В 2016 году депутатские полномочия Пономарева были досрочно прекращены «в связи с систематическим неисполнением им депутатских обязанностей». После этого экс-депутат от фракции «Справедливая Россия» уехал в Киев и получил там вид на жительство.