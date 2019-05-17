В Киеве рассказали о слезах Юнкера из-за ухода Порошенко

«Он очень расчувствовался, скажу честно, он даже начал плакать. Ему тоже стало грустно. Как он сказал, за пять лет они почти сроднились», — рассказал Елисеев телеканалу «Прямой», сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что это произошло во время рабочего визита в Брюсселе, когда Юнкер пригласил Порошенко в свой кабинет.

Напомним, 13 и 14 мая Петр Порошенко находился в Брюсселе по случаю десятой годовщины «Восточного партнерства». На встрече украинский президент наградил Юнкера орденом князя Ярослава Мудрого.

Также сообщалось, что официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас назвал Порошенко Педро.