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В Киеве рассказали о слезах Юнкера из-за ухода Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший замглавы администрации украинского лидера Константин Елисеев рассказал в телеэфире, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался в связи с уходом Петра Порошенко с поста президента Украины.
«Он очень расчувствовался, скажу честно, он даже начал плакать. Ему тоже стало грустно. Как он сказал, за пять лет они почти сроднились», — рассказал Елисеев телеканалу «Прямой», сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что это произошло во время рабочего визита в Брюсселе, когда Юнкер пригласил Порошенко в свой кабинет.
Напомним, 13 и 14 мая Петр Порошенко находился в Брюсселе по случаю десятой годовщины «Восточного партнерства». На встрече украинский президент наградил Юнкера орденом князя Ярослава Мудрого.
Также сообщалось, что официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас назвал Порошенко Педро.
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В мире , Европа , Жан-Клод Юнкер , Константин Елисеев , Петр Порошенко , Еврокомиссия , РИА Новости
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