Виктория Скрипаль назвала отравление в Солсбери инсценировкой

Россиянка Юлия Скрипаль, отравленная в прошлом году вместе со своим отцом экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём в британском городе Солсбери, намерена в ближайшее время заявить о намерении остаться в Великобритании

По словам её двоюродной сестры Виктории Скрипаль, отравление было обычной инсценировкой Лондона с целью обострить отношения с Россией , и в настоящее время Сергея и Юлию постоянно перевозят с места на место, чтобы избежать малейших утечек информации об их местонахождении.

При этом в последний раз Виктория общалась со своей двоюродной сестрой 24 июля 2018 года. С этого момента никто не отвечал на её телефонные звонки.

Передвигаются они, естественно, не самостоятельно и находятся постоянно под пристальной охраной, — рассказала Виктория, сославшись на информацию, полученную от «других людей», которые якобы общались с Юлией.

Более того, она добавила, что в ближайшее время дочь экс-полковника ГРУ может выйти на связь и заявить, что не собирается возвращаться в Россию. Виктория также подчеркнула, что одна из подруг Юлии сейчас пытается продать её квартиру.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по утверждениям официального Лондона, были отравлены в Солсбери в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом. В Великобритании считают, что к этому инциденту причастны российские спецслужбы.

Москва категорически отвергает все обвинения за их необоснованностью.

Ранее News.ru писал о том, что мать отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Елена подала в полицию заявление с требованием о признании её сына и внучки Юлии Скрипаль пропавшими без вести.