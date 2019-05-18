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Виктория Скрипаль назвала отравление в Солсбери инсценировкой 

News.ru + ещё 6 30 минут назад
Россиянка Юлия Скрипаль, отравленная в прошлом году вместе со своим отцом экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём в британском городе Солсбери, намерена в ближайшее время заявить о намерении остаться в Великобритании.
По словам её двоюродной сестры Виктории Скрипаль, отравление было обычной инсценировкой Лондона с целью обострить отношения с Россией, и в настоящее время Сергея и Юлию постоянно перевозят с места на место, чтобы избежать малейших утечек информации об их местонахождении.
При этом в последний раз Виктория общалась со своей двоюродной сестрой 24 июля 2018 года. С этого момента никто не отвечал на её телефонные звонки.
Передвигаются они, естественно, не самостоятельно и находятся постоянно под пристальной охраной, — рассказала Виктория, сославшись на информацию, полученную от «других людей», которые якобы общались с Юлией.
Более того, она добавила, что в ближайшее время дочь экс-полковника ГРУ может выйти на связь и заявить, что не собирается возвращаться в Россию. Виктория также подчеркнула, что одна из подруг Юлии сейчас пытается продать её квартиру.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по утверждениям официального Лондона, были отравлены в Солсбери в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом. В Великобритании считают, что к этому инциденту причастны российские спецслужбы.
Москва категорически отвергает все обвинения за их необоснованностью.
Ранее News.ru писал о том, что мать отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Елена подала в полицию заявление с требованием о признании её сына и внучки Юлии Скрипаль пропавшими без вести.
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Комментарии1
В мире , Видео , Происшествия , Сергей Скрипаль , ГРУ , Великобритания
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