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СМИ узнали, что Турчинов хочет подать в отставку до инаугурации Зеленского 

Р-Спорт + ещё 7 28 минут назад
Фото: Пресс-служба президента Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов намерен уйти в отставку до вступления в должность новоизбранного президента Владимира Зеленского, сообщило в пятницу интернет-издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.
Парламент Украины назначил инаугурацию Зеленского на 20 мая.
"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов собирается в отставку до завершения каденции президента Петра Порошенко", — говорится в сообщении.
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В мире , Украина , Александр Турчинов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Украинская правда
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