Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов намерен уйти в отставку до вступления в должность новоизбранного президента Владимира Зеленского, сообщило в пятницу интернет-издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.
Парламент Украины назначил инаугурацию Зеленского на 20 мая.
"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов собирается в отставку до завершения каденции президента Петра Порошенко", — говорится в сообщении.