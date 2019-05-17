Окружной суд Киева открыл дело о запрете выезда с территории Украины действующего президента страны Петра Порошенко, а также ещё 177 чиновников, в числе которых спикер Верховной рады Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман и другие. Об этом сообщается на сайте суда.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Национальной полиции, Службы безопасности и администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда с Украины топ-чиновников", — говорится в сообщении.
При этом отмечено, что дело будет рассматриваться в порядке упрощённого производства без уведомления участников дела.
19 апреля стало известно, что суд принял к производству дело по иску журналиста Александра Дубинского, который попросил запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов. В штабе Владимира Зеленского инициативу поддержали.