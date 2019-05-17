Дело открыто: Порошенко и Парубию могут запретить покидать Украину

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Национальной полиции, Службы безопасности и администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда с Украины топ-чиновников", — говорится в сообщении.

При этом отмечено, что дело будет рассматриваться в порядке упрощённого производства без уведомления участников дела.