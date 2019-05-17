Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады

Фракция «Народный фронт» объявила о выходе из коалиции в Верховной раде Украины , заблокировав возможность распустить парламент досрочно.

«Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года и про инициативу формирования новой коалиции с новой повесткой дня», — сказал глава фракции Максим Бурбак в ходе заседания Рады.

По словам Бурбака, к такому решению «фронтовиков» вынудили «новые обстоятельства» в стране, которые «требуют максимальной консолидации государственных сил в парламенте». «Новый президент, новая повестка дня, новая коалиция», — отметил глава фракции. В этой связи он призвал Раду сформировать новую коалицию «с новой повесткой дня».

В связи с выходом фракции спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции.

«Принимая во внимание заявление главы депутатской партии «Народной фронт» о выходе партии из коалиции и в связи с этим прекращение деятельности коалиции, сообщаю, что сегодня коалиция депутатской фракции «Европейская Украина» в Верховной раде VIII созыва прекратила свою деятельность», — сказал Парубий, передает ТАСС.

Теперь у депутатов есть 30 дней на формирование нового парламентского большинства. Если в течение месяца в Верховной раде не сформирована коалиция, у президента Украины появляется право досрочно прекратить полномочия парламента, передает РИА «Новости».

При этом роспуск Рады невозможен менее чем за полгода до плановых выборов, то есть после 27 мая.

В четверг Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. После этого советник Владимира Зеленского объявил, что новоизбранный президент намерен инициировать роспуск Верховной рады.