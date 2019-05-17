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Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фракция «Народный фронт» объявила о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, заблокировав возможность распустить парламент досрочно.
«Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года и про инициативу формирования новой коалиции с новой повесткой дня», — сказал глава фракции Максим Бурбак в ходе заседания Рады.
По словам Бурбака, к такому решению «фронтовиков» вынудили «новые обстоятельства» в стране, которые «требуют максимальной консолидации государственных сил в парламенте». «Новый президент, новая повестка дня, новая коалиция», — отметил глава фракции. В этой связи он призвал Раду сформировать новую коалицию «с новой повесткой дня».
В связи с выходом фракции спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции.
«Принимая во внимание заявление главы депутатской партии «Народной фронт» о выходе партии из коалиции и в связи с этим прекращение деятельности коалиции, сообщаю, что сегодня коалиция депутатской фракции «Европейская Украина» в Верховной раде VIII созыва прекратила свою деятельность», — сказал Парубий, передает ТАСС.
Теперь у депутатов есть 30 дней на формирование нового парламентского большинства. Если в течение месяца в Верховной раде не сформирована коалиция, у президента Украины появляется право досрочно прекратить полномочия парламента, передает РИА «Новости».
При этом роспуск Рады невозможен менее чем за полгода до плановых выборов, то есть после 27 мая.
В четверг Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. После этого советник Владимира Зеленского объявил, что новоизбранный президент намерен инициировать роспуск Верховной рады.
Украинские СМИ сообщают из-за низких рейтингов и неопределенности с форматом участия в выборах досрочное голосование невыгодно партии «Народный фронт». Считается, что «БПП» они помогут «закрепить» нынешний рейтинг Петра Порошенко, однако явно не в абсолютных цифрах. Вместе с тем, при условии сохранения нынешней избирательной системы, для Зеленского не составит труда сформировать благоприятный для себя список партии «Слуга народа», но тяжело будет подобрать в столь короткие сроки абсолютно лояльных мажоритарщиков, пишет «Страна.ua».
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Комментарии25
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Андрей Парубий , Максим Бурбак , Верховная Рада , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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