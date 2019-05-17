В Сан-Франциско запретили полиции и другим городским ведомствам использовать технологию распознавания лиц. Это первый город в США, который принял подобное решение. Станет ли запрет прецедентным?
Комментарий Георгия Бовта:
Сан-Франциско уже не первый раз показывает вольнолюбивый нрав. Он, например, принадлежит к так называемым городам-убежищам, которые не сотрудничают с федеральными властями в выявлении и поимке нелегальных иммигрантов. Однако хотя в США многие общественные организации выступают против широкого применения биометрической идентификации, до сих пор ни один город или штат в стране не запретил ее для официальных ведомств включая полицию. Кстати, запрет Сан-Франциско не относится к частным лицами и компаниям, они по-прежнему могут использовать технологию распознавания лиц, в том с помощью камер видеонаблюдения. В США это не запрещено.
Практика распознавания лиц для идентификации граждан уже широко шагает по всему миру. Она стала массовой в Китае, максимально приблизив эту страну к моделям, которые описаны в антиутопиях на тему тоталитарного будущего, тем более что в КНР система видеонаблюдения привязана к так называемой системе социального кредита, когда граждан поощряют за хорошее либо наказывают за плохое поведение. Например, в последнем случае могут лишить права передвигаться самолетами или скоростными поездами и вообще ограничить в правах и возможностях. А улицы британских городов так и вообще были обвешаны камерами одними из первых в мире, и мы помним, как на них засветились два россиянина, которых обвинили в отравлении Скрипалей в провинциальном Солсбери.
Борцы за гражданские права в США и других странах бьют тревогу в связи со стремительным распространением таких технологий, все социальные и политические последствия которых еще толком даже не представимы. Помимо угрозы утечки биометрических данных граждан и вообще бесцеремонного вторжения государства в частную жизнь, говорят еще и об ошибках идентификации, например, в отношении лиц разных рас и цвета кожи. Многие опасаются, что такие технологии могут бесконтрольно использовать спецслужбы против гражданских активистов.
Наконец, стремительно пополняя базы биометрических данных, мы даже не представляем, как уже в самом ближайшем будущем их может использовать, в том числе против нас, стремительно умнеющий искусственный интеллект. Что там ему придет на его искусственный ум?
Россия стоит на пороге массового использования технологии распознавания лиц. При этом никакого общественного обсуждения сопутствующих проблем даже не ведется. Например, в прошлом году Минстрой начал разрабатывать план внедрения таких технологий в стандарт Smart City для российских городов. Говорилось, в частности, что распознавание лиц было бы удобно использовать в общественном транспорте: пассажир заходит в автобус, программа его узнает и списывает деньги за проезд с банковского счета. Хотя многим станет не по себе от самой мысли, что какая-то камера в трамвае или метро будет опосредованно связана с их банковским счетом.
К тому же государство, мягко говоря, не зарекомендовало себя надежным хранителем персональных данных, согласие на обработку которых мы подписываем постоянно, но потом они утекают совершенно непонятно кому сплошь и рядом, а также используются в маркетинговых и коммерческих целях. И это еще не самое неприятное.
Планы внедрения технологий биометрического распознавания ширятся. Так, их собираются использовать телекоммуникационные компании для сверки номера мобильного телефона. Сбербанк и ряд других банков хотят использовать распознавание лиц для идентификации клиентов. Московские власти планируют уже в этом году распространить эту технологию практически на весь город, она будет помогать ловить находящихся в розыске преступников. В прошлом году прошло тестирование в метро. Как сообщалось, удалось задержать не одного преступника. Заодно попался и оппозиционер, активист «Другой России», который не был в уголовном розыске, но попал в какую-то базу данных как подозрительное лицо, у него проверили документы и задержали.
Так что попасть в базу биометрических данных будет теперь очень легко. А вот что потом будет происходить с этими данными и как они будут использованы, в том числе против вас, вы можете даже не подозревать. До поры до времени.