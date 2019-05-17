США готовятся посылать на Иран «500 ракет в день» и рекламируют наши ПВО

Окружение Дональда Трампа приближается к одной из своих главных внешнеполитических целей: войне с Ираном , а в американских СМИ публикуются утечки о том, каким конкретно образом вашингтонские "ястребы" собираются эту войну выиграть. Судя по тем планам, о которых откровенно пишут Newsweek и New York Times, история мало чему научила наиболее радикальную часть президентской администрации . Многие в Белом доме действительно верят в то, что против Ирана можно организовать молниеносную и почти не предполагающую американских потерь победоносную войну, причем положительный результат предполагается получить не просто быстро, а буквально за считаные дни.

Есть два логических объяснения этого чрезмерного оптимизма. Объяснение первое: сторонники силового решения "иранского вопроса" уверенны в том, что Иран настолько слаб, что его капитуляцию можно обеспечить буквально одним ударом, после которого иранское руководство просто не сможет удержать власть. Объяснение второе и более вероятное: сторонники силовой акции против Ирана прекрасно понимают, что никакой "молниеносной победы" не будет, но им важно любой ценой убедить Трампа все-таки начать войну, а для этого нужно активно врать, что она будет быстрой и легкой.

Ливию и Показательно, что сейчас перестала работать американская традиционная "предвоенная схема", в которой используется постепенное нагнетание медийной и дипломатической истерики за счет вбросов "разведывательной информации" о возрастающей угрозе со стороны будущей жертвы американской агрессии. Несмотря на все усилия американских СМИ и разведывательного сообщества, даже представители американских союзников, которые им помогали топить в крови Сербию Ирак , говорят о том, что американская "информация" об иранской угрозе не находит подтверждения. Если даже британская Guardian, ссылаясь на брифинг своего местного руководителя "операции по борьбе с ИГИЛ*", критикует американскую подготовку к войне с Ираном, значит, на информационно-дипломатическом фронте у Вашингтона все идет совсем не так, как надо.

"Высокопоставленный британский генерал, (работающий. — Прим. ред.) в возглавляемой США коалиции против ИГИЛ*, заявил, что угроза со стороны иранских сил в Ираке или Сирии не увеличивается. Это прямо противоречит утверждениям США, используемым для оправдания наращивания военной мощи в регионе", — пишет Guardian.

Американский журнал Newsweek описывает представления американских "ястребов" о том, каким образом будет происходить принуждение Ирана к капитуляции: "Источник в Пентагоне заявил, что варианты действий предполагают мощную кампанию ракетных ударов в попытке привести Тегеран к столу переговоров с Вашингтоном.

"Это зависит от эскалации силы. Но, независимо от бравады со стороны Ирана, когда вы получаете по 500 ракет в день, это сильно вам вредит, что и является целью. Когда ваш оппонент ослаблен, вы получаете больше", — сказал один чиновник, знакомый с планами".

При этом, хотя собеседники Newsweek и утверждают, что нынешние действия (с переброской в зону Персидского залива не только ракет, но 120 тысяч американских солдат "на случай эскалации") вовсе не являются сигналом неминуемой войны, — элементарный здравый смысл и исторический опыт последних 30 лет указывают на то, что Вашингтон явно готовится именно к силовому сценарию. Причем он будет именно инициатором перехода конфликта в "горячую" фазу.

Самое влиятельное (и зачастую очень хорошо информированное) американское издание The New York Times сообщает, что Белый дом сознательно пытается довести ситуацию до настоящего вооруженного конфликта: "Один американский чиновник, выступая на условиях анонимности, заявил, что новые разведданные о возросшей угрозе со стороны Ирана не заслуживают планирования войны, осуществляемого (президентским советником по национальной безопасности. — Прим. авт.) Болтоном. Чиновник также заявил, что конечной целью кампании экономических санкций, проводимой администрацией Трампа в течение последнего года, было втянуть Иран в вооруженный конфликт с США".

Можно было бы традиционно предположить, что за действиями администрации Трампа стоят нефтяные интересы, тем более что военные интервенции против стран — экспортеров нефти — это давняя американская практика. Однако в данном случае причины скорее следует искать в политической плоскости. Президент США пришел к власти не только благодаря волне народного недовольства экономической политикой администрации Обамы , но и благодаря вполне четким обязательствам, которые он взял на себя в плане радикального решения "иранской проблемы". Эти обещания сыграли важную роль в той поддержке, которую Трамп получил от американского военно-промышленного лобби и от других игроков закулисной американской политики. Теперь, видимо, пришло время расплачиваться по счетам — даже несмотря на то, что в экономическом плане любая военная интервенция против Ирана станет источником очень серьезных проблем не только экономического, но и военного характера. И независимо от того, что по этому поводу думают и утверждают необоснованно оптимистичные планировщики из Пентагона.

Война с Ираном между тем неизбежно приведет к росту цен на нефть. Причем не только из-за сокращения иранского экспорта, но еще из-за того, что под угрозой окажется навигация в Персидском заливе. Кроме того, в рамках "асимметричного ответа" на американскую агрессию под ударом проиранских сил могут оказаться ключевые элементы нефтяной (как перерабатывающей, так и трубопроводной) инфраструктуры Саудовской Аравии.

Возможно, перспектива получить в предвыборный период настоящий энергетический кризис (который будет сильно влиять на цены в самих США) действительно остановит администрацию Дональда Трампа. Но если в Вашингтоне поверят в возможность решить иранский вопрос быстро и исключительно за счет массированных ракетных ударов, то вполне возможно, что экономические риски не будут приняты в расчет.

И еще.

Как бы ни развивалась ситуация дальше, уже сейчас Вашингтон можно поблагодарить за то, насколько эффективно он проводит рекламную кампанию российских комплексов ПВО. Ибо, наблюдая за американской подготовкой к бомбежкам Ирана и реакцией Вашингтона на появление С-300 в Венесуэле, многие страны начинают задумываться о том, что российскую "страховку" от эксцессов американской внешней политики нужно покупать срочно и за любые деньги.

_______________________________

*Террористическая организация, запрещенная в России.