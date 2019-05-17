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Суд в США отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Суд штата Вирджиния постановил вновь взять под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, повторно отказавшуюся ответить на вопросы жюри присяжных по делу, касающемуся этой организации и ее основателя Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает в четверг газета The Hill.
Мэннинг, которую до смены пола звали Брэдли, пришла в суд для того, чтобы оспорить повестку с требованием принудительной явки для дачи показаний.
В марте Мэннинг уже отказывалась отвечать на вопрос присяжных в суде Александрии (штат Вирджиния). В связи с этим она была заключена под стражу на два месяца. Мэннинг была освобождена 9 мая. По словам ее адвокатов, она провела в тюрьме 62 дня.
Ранее Мэннинг заявляла, что отказывается предоставлять присяжным информацию по соображениям этического характера. Она подчеркивала, что не намерена сотрудничать со следователями, которые занимаются этим делом. Информация о нем засекречена, СМИ сообщали, что оно касается WikiLeaks и Ассанжа.
Власти США арестовали рядового первого класса сухопутных войск Брэдли Мэннинга в 2010 году за передачу WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлов, касающихся военной операции США в Ираке. Это стало самой крупной на тот момент утечкой секретной информации в американской истории.
В августе 2013 года Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. В заключении он сменил пол на женский, а имя — на Челси. В январе 2017 года Челси Мэннинг по решению 44-го президента США Барака Обамы была помилована. В мае 2017 года она вышла на свободу.
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Комментарии
В мире , Барак Обама , Брэдли Мэннинг , Wikileaks , США
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