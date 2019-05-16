В парламенте Австрии призвали не демонизировать Путина

В нижней палате австрийского парламента призвали не демонизировать президента РФ Владимира Путина . Накануне местные законодатели обсудили тему влияния Москвы на правительство страны.

Поводом к дискуссии стало выступление канцлера Себастьяна Курца с ответом на запрос председателя оппозиционной партии "Новая Австрия — Либеральный форум" Беате Майнль-Райзингер о готовности республики к защите от манипуляций, хакерских атак и дезинформации со стороны РФ при проведении выборов в Европейский парламент , передает ТАСС.

"Вы демонизируете российского президента. Не надо вам так бояться. Федеральный президент Ван дер Беллен вчера был в России. Знаете, что он сказал: я не вижу никакого кризиса доверия между Европой и Россией, нужно просто иметь терпение, потому что за пять минут нельзя решить очень сложные проблемы", — заявил заместитель главы комитета по внешней политике Национального совета Австрии Райнхольд Лопатка, который представляет правящую Австрийскую народную партию.

Напомним, что австрийский президент Александер Ван дер Беллен 15 мая провел переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным в Сочи. Политики приняли участие в учредительном заседании форума общественности "Сочинский диалог". Первые лица государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, а также ситуацию на Украине и в Иране. Руководитель австрийской республики пригласил главу РФ посетить Зальцбургский музыкальный фестиваль.