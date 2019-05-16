Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности

Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".

Как сообщили в пресс-службе Зеленского, он уже провел встречу с представителями международных агентств. Там также отметили, что понимают, как непросто найти лучших специалистов.

При этом отмечается, что уже подобрано несколько кандидатур. В том числе, на должности руководителей областных государственных администраций в разных регионах Украины.

Сам Зеленский отметил, что хочет провести прозрачный конкурс и найти лучших менеджеров.