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Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Как сообщили в пресс-службе Зеленского, он уже провел встречу с представителями международных агентств. Там также отметили, что понимают, как непросто найти лучших специалистов.
При этом отмечается, что уже подобрано несколько кандидатур. В том числе, на должности руководителей областных государственных администраций в разных регионах Украины.
Сам Зеленский отметил, что хочет провести прозрачный конкурс и найти лучших менеджеров.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , РИА Новости
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