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Озвучено число положительно относящихся к России украинцев 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 40% украинцев положительно относятся к России, почти 13% — к российскому лидеру Владимиру Путину, следует из данных соцопроса центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Яременко и социологической группы «Рейтинг».
«Очень положительно» к России относятся 9,2% украинцев, «скорее положительно» — 31,4%. Такое же количество украинцев заявили, что относятся к России «скорее отрицательно». «Очень отрицательно», согласно данным опроса, к России относятся 28% украинцев, сообщает «Апостроф».
К Путину положительно относятся 12,6% опрошенных, нейтрально — 16,6%. Еще 65,6% заявили о негативном отношении к президенту России. Затруднились ответить 4,7%, 0,4% заявили, что не знают, кто это.
В марте ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International провела опрос среди россиян и украинцев, выяснив, что общего видят респонденты между Россией и Украиной.
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Комментарии1
В мире , Социология , Украина , Владимир Путин
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