Ирина Геращенко подала в отставку

На заседании неформальной депутатской группы «Минская платформа» политик сообщила, что выходит из переговорного процесса после завершения срока полномочий действующего главы государства.

«Сейчас идут дебаты о перезагрузке минских групп. Я хочу проинформировать вас, что я сегодня написала заявление как уполномоченный президента Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и представитель Украины в гуманитарной подгруппе с просьбой освободить меня от этих должностей. Я поблагодарила президента Порошенко за эту высокую честь работать в его команде», — объявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Своё решение политик объяснила личными мотивами и внутренним перегоранием и предпочла как парламентарий сосредоточиться на вопросами национальных интересов Украины. При этом она отметила, что готова оказывать содействие избранному президенту страны Владимиру Зеленскому

«Мы остаёмся открытыми для новой власти для того, чтобы способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп. Но очевидно, что должна произойти перезагрузка. По моей информации, эксперты команды Зеленского имели определённые встречи с нашими представителями в Контактной группе. Всю информацию мы не просто передадим, мы считаем, что всё, что может помочь освободить наших людей, мы сделаем», — заверила Геращенко.