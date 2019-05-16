Когда Мэй уйдет в отставку, рассказали консерваторы

По данным СМИ, однопартийцы оказывают на Мэй давление, требуя назвать точную дату ухода с поста.

"Мы договорились о том, что встретимся после второго чтения по документу (о Brexit в парламенте) и согласуем график выборов нового лидера партии", — заявил Брейди.

Ранее сообщалось, что была названа дата финального голосования по Brexit.