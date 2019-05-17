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Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ по обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского, соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.
Верховная рада в четверг назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.
Как говорится в тексте указа, Порошенко поручил создать организационный комитет, который в двухдневный срок должен утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента.
"Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по приглашению иностранных делегаций для участия в мероприятиях, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины", — говорится в тексте указа.
Кроме того, министерству внутренних дел поручено усилить охрану общественного порядка во время подготовки и проведения инаугурации, кабмину и государственному управлению делами профинансировать ее.
ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Порошенко — 24,45%.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , МВД , Центризбирком России , Верховная Рада
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