Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россию обвинили в краже у Украины исторического названия страны 

News.ru 11 часов назад
Экс-посол Украины в США Юрий Щербак обвинил Россию в краже исторического названия страны.
"У нас, у Киевской Руси, украли наше название Русь и превратили его в Россию. Это совсем разные вещи", — заявил дипломат в эфире телеканала ATR.
Он подчеркнул, что именно украинцы являются «русинами», так как современная Украина в древности называлась Русью.
По словам Щербака, на эту тему он пишет фантастическую книгу о будущем страны. По сюжету, страна вернёт себе название и станет называться Украина-Русь. Он пояснил, что после такого переименования никто не сможет больше говорить, что Киев — древняя столица России.
Ранее News.ru писал о том, что социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, согласно которому почти 70% украинцев считают наследницей Киевской Руси Украину, а не Россию. 9% придерживаются противоположного мнения и 6% считают, что обе страны не могут претендовать на наследство Древнерусского государства.
News.ru: последние новости
Суд оправдал Шакиру по делу о плагиате Лавров передал Помпео факты вмешательства США в политику РФ Захарова оценила территориальные претензии Эстонии к РФ
Комментарии
В мире , Видео , Украина , Юрий Щербак , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты313
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского447
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки143
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»50
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Трампу запретили дружить с Путиным
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение