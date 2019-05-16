Россию обвинили в краже у Украины исторического названия страны

"У нас, у Киевской Руси, украли наше название Русь и превратили его в Россию. Это совсем разные вещи", — заявил дипломат в эфире телеканала ATR.

Он подчеркнул, что именно украинцы являются «русинами», так как современная Украина в древности называлась Русью.

По словам Щербака, на эту тему он пишет фантастическую книгу о будущем страны. По сюжету, страна вернёт себе название и станет называться Украина-Русь. Он пояснил, что после такого переименования никто не сможет больше говорить, что Киев — древняя столица России.

Ранее News.ru писал о том, что социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, согласно которому почти 70% украинцев считают наследницей Киевской Руси Украину, а не Россию. 9% придерживаются противоположного мнения и 6% считают, что обе страны не могут претендовать на наследство Древнерусского государства.