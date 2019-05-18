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Порошенко массово уволил советников 

Газета.Ru + ещё 17 52 минуты назад
Украинский президент Петр Порошенко подписал указы об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголка и ряда своих советников. Об этом сообщает УНИАН.
Как отмечается, речь идет об увольнении его представителя в парламенте Ирины Луценко и вице-спикера Рады Ирины Геращенко, которая теперь не будет уполномоченной главы государства по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.
Согласно имеющейся информации, от исполнения своих обязанностей также были освобождены советники Порошенко Юрий Бирюков, Игорь Грынив, Андерс Фог Расмуссен, Сергей Квит, Сергей Березенко, Мария Гайдар и Александр Пасхавер.
Ранее сообщалось, что очередной советник Порошенко подал в отставку.
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