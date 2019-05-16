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Коломойский вернулся на Украину 

РИА Новости + ещё 38 11 часов назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Маркив
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину. Об этом сообщает интернет-издание TheBabel.
Первым о возвращении бизнесмена в страну написал журналист Михаил Ткач в своем Telegram-канале. Данную информацию позднее подтвердил сам Коломойский в комментарии TheBabel.
Бизнесмен окончательно покинул Украину в июне 2017 года, первоначально он проживал в Швейцарии, а позднее переехал в Израиль. Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк — Приватбанк, основным акционером которого являлся бизнесмен. Владельцем 100% акций банка стало Министерство финансов.
Ранее Коломойский заверил, что не намерен добиваться возвращения ему банка, а хочет добиться в судах справедливости и выплаты двух миллиардов долларов компенсации. Он также выразил готовность забрать компенсацию гособлигациями. В конце апреля суд в Киеве признал национализацию Приватбанка незаконной, а договор по его купле-продаже недействительным.
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Комментарии9
В мире , Конфликты , Политика , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский , Правительство Украины , Минфин , Швейцария
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