Коломойский вернулся на Украину

Первым о возвращении бизнесмена в страну написал журналист Михаил Ткач в своем Telegram-канале. Данную информацию позднее подтвердил сам Коломойский в комментарии TheBabel.

Бизнесмен окончательно покинул Украину в июне 2017 года, первоначально он проживал в Швейцарии , а позднее переехал в Израиль. Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк — Приватбанк, основным акционером которого являлся бизнесмен. Владельцем 100% акций банка стало Министерство финансов

Ранее Коломойский заверил, что не намерен добиваться возвращения ему банка, а хочет добиться в судах справедливости и выплаты двух миллиардов долларов компенсации. Он также выразил готовность забрать компенсацию гособлигациями. В конце апреля суд в Киеве признал национализацию Приватбанка незаконной, а договор по его купле-продаже недействительным.