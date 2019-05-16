Китай нашел оружие, способное сокрушить США

Очередное обострение торговых отношений Китая США спровоцировало новую волну разговоров о том, что Пекин может запустить распродажу американского госдолга. Некий китайский журналист написал в Твиттере, что ученые страны «обсуждают возможность сброса» ценных бумаг США.

Комментарий появился после безрезультатного завершения переговоров двух стран, сообщает Bloomberg. Президент США Дональд Трамп заявил о вступлении в силу ранее отложенных пошлин и подготовке новых. Пекин в ответ пообещал сделать то же самое.

Слишком большой объем

Сейчас Китаю принадлежат казначейские облигации США на 1,1 трлн долларов. Сброс более или менее заметной части этих запасов как один из сценариев развития торговой войны гипотетически возможен, но маловероятен, считают эксперты. По крайней мере, до тех пор, пока остается хоть какая-то надежда на мирное урегулирование конфликта.

«Продажа большого объёма госдолга США возможна только в том случае, если будет понятно, куда и как быстро потратить полученные доллары. Это не такая простая задача, если говорить о масштабах миллиардов и тем более десятков миллиардов долларов», — поясняет главный стратег УНИВЕР Капитал Дмитрий Александров.

ФРС без труда выкупит любой объем американских ценных бумаг — просто напечатает необходимое количество долларов, отмечает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский . А вот куда потом Китай денет эти деньги? В какую другую валюту, в какие активы можно вложить триллион долларов? Их просто не существует.

Эксперт допускает, что небольшую часть облигаций Пекин может продать, но скинуть даже половину всей суммы без серьезных потерь просто невозможно. У всех перед глазами пример России , которая в прошлом году продала трежерис на 100 млрд долларов. Эти деньги были частично вложены в европейские банки, и частично — в китайские.

«У нас сейчас в госдолге порядка 20% активов, номинированных в юанях. Юань с тех пор подешевел. То есть, Россия потеряла деньги на этой операции. Знают об этом в Китае? Думаю, знают. Пример очень наглядный», — отмечает аналитик.

По его мнению, обе стороны просто пугают друг друга. Но китайцы слишком сильно привязаны к американскому госдолгу, и какой-то компромисс в торговом споре США и КНР все же будет найден.

Рынки, судя по их реакции, тоже пока не воспринимают всерьез угрозу полномасштабной торговой войны. Об этом, по словам эксперта, свидетельствует стабильность цен на золото. Если бы текущее обострение было настоящим, а не «опереточным», драгоценный металл подорожал бы до 1400−1500 долларов за унцию. Да и российский рубль возобновил укрепление после небольшого отскока в начале недели. Между тем, реальная торговая война неминуемо приведет к бегству инвесторов из рисков активов, в числе которых и российская валюта.

Спасти юань

Если Китай и станет продавать американские гособлигации, то лишь для поддержания экономики и курса юаня, и в небольших объемах, но никак не для давления на США, считают аналитики.

«Международные резервы последние 5 лет у Китая снижаются на четверть, сейчас они составляет около 3 трлн. долларов, что указывает на проблемы в экономике. Мы уже видели, как Китай потихоньку продавал трежерис в поддержку юаня», — напоминает Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».

В 2016 году власти Китая продали казначейские облигации примерно на 188 млрд долларов — 15% от общего портфеля — на фоне падения юаня почти на 7% в свете бегства капитала. В этом месяце офшорный юань ослабел на 2,4% на фоне усиления торговых трений и торгуется на минимальном уровне с декабря.

«В случае продажи американских казначейских бумаг Китаем, сама китайская экономика понесет намного большие потери, нежели экономическая система Соединенных Штатов. В первую очередь, такое решение может быть принято в случае обвала юаня на мировом валютном рынке, с целью его защиты», — соглашается вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Вязовский считает, что Китай может и сам девальвировать юань в ответ на повышение пошлин. А продажа госдолга в случае реального обострения в торговой воне, китайской валюте все равно особо не поможет.

«Что они могут? Интервенции проводить с этими долларами, которые получат от продажи? Сомневаюсь», — замечает аналитик.

Кроме того, в ответ на массированную продажу такого объема госдолга, американцы могут ввести по отношению к КНР не только пошлины, но и санкции — за дестабилизацию финансовых рынков. В Пекине это понимают, уверен эксперт. При этом США остается важнейшим рынком сбыта для Китая, и китайцы вряд ли будут раскачивать лодку, в которой сами же сидят.

Рикошетом по миру

Американцы, по мнению экспертов, испытают неоднозначное влияние от продажи Китаем гособлигаций. С одной стороны, есть угроза девальвации доллара: такой масштабный вброс ценных бумаг на рынок непременно приведет к снижению курса и к увеличению стоимости импорта для американского потребителя.

С другой стороны, масштабная распродажа американских госбондов даст повышение процентных ставок по гособлигациям, а финансовые институты потратят часть резервов на их покупку. Это вольет новые средства в экономику США и послужит стимулом для ее роста.

«На мировой экономике такая ситуация также отразится. Уже сегодня мировые фондовые площадки ощущает на себе удары противостояния КНР и Америки, в дальнейшем рынки Европы и США также могут упасть», — прогнозирует Сигал.

Если Китай все-таки продаст часть американских долговых бумаг, их стоимость упадет, а доходность резко повысится. Это приведет к росту стоимости заимствования для компаний, в конечном итоге, для физических лиц, вследствие чего может ослабнуть экономический рост, поскольку доходы не будут расти в той же прогрессии, добавляет Абрамов.

«Все начнут повышать ставки, что окажет мощный замедляющий эффект на мировую экономику», — предупреждает он.

Александров, в свою очередь, полагает, что для мировой экономики и доходности по трежерис это пока большой угрозы не представляет, поскольку рынки ждут снижения ставки ФРС США, что давит доходности вниз и способно удовлетворить потенциальное предложение облигаций с китайской стороны.