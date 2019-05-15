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Трамп заявил об угрозе шпионажа для информационных технологий США 

Р-Спорт + ещё 12 16 часов назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп заявил об угрозе иностранного шпионажа для информационных технологий США и призвал уравновесить открытость инвестициям с нацбезопасностью.
"Иностранные противники все больше создают и используют уязвимости в информационных технологиях и технологиях связи и услугах, с помощью которых хранится огромный объем секретной информации. Эти технологии также помогают созданию цифровой экономики и поддерживают критически важную инфраструктуру и жизненно важные экстренные услуги. (Противники) пытаются совершать злонамеренные действия в киберпространстве, включая экономический и промышленный шпионаж в США", — говорится в уведомлении Трампа конгрессу.
"Хотя поддержание открытого инвестиционного климата в этих технологиях и вообще в экономике США важно для общего роста и процветания США, подобную открытость следует уравновесить необходимостью защитить нашу страну против важнейших угроз нашей национальной безопасности", — добавил Трамп.
Президент подписал указ, объявив режим "национального ЧП" в связи с угрозами информационным технологиям. Министру торговли поручено запрещать сделки, которые создают неприемлемый риск для национальной безопасности США или безопасности жителей США.
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В мире , Дональд Трамп , США
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