Трамп заявил об угрозе шпионажа для информационных технологий США

Президент США Дональд Трамп заявил об угрозе иностранного шпионажа для информационных технологий США и призвал уравновесить открытость инвестициям с нацбезопасностью.

"Иностранные противники все больше создают и используют уязвимости в информационных технологиях и технологиях связи и услугах, с помощью которых хранится огромный объем секретной информации. Эти технологии также помогают созданию цифровой экономики и поддерживают критически важную инфраструктуру и жизненно важные экстренные услуги. (Противники) пытаются совершать злонамеренные действия в киберпространстве, включая экономический и промышленный шпионаж в США", — говорится в уведомлении Трампа конгрессу.

"Хотя поддержание открытого инвестиционного климата в этих технологиях и вообще в экономике США важно для общего роста и процветания США, подобную открытость следует уравновесить необходимостью защитить нашу страну против важнейших угроз нашей национальной безопасности", — добавил Трамп.

Президент подписал указ, объявив режим "национального ЧП" в связи с угрозами информационным технологиям. Министру торговли поручено запрещать сделки, которые создают неприемлемый риск для национальной безопасности США или безопасности жителей США.