Меркель призвала Европу сплотиться перед лицом вызовов из России и США

Она выразила мнение, что европейским властям следует выработать новый политический курс, подчеркнув, что в "изменившемся мире" не работают послевоенные "порядки".

"Они [Россия, Китай и США] снова и снова заставляют нас находить консенсусы (по вопросам повестки дня. — "Газета.Ru")", — сказала Меркель.

При этом, добавила немецкий канцлер, это становится сделать все сложнее из-за разных интересов ЕС и партнеров.

Ранее СМИ узнали, что Меркель обеспокоена агрессией США в отношении трубопровода "Северный поток — 2".