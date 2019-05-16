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Меркель призвала Европу сплотиться перед лицом вызовов из России и США 

Газета.Ru + ещё 4 14 часов назад
Немецкий канцлер Ангела Меркель заявил, что странам Европейского союза (ЕС) следует более тесно взаимодействовать, чтобы противостоять своим главным международным соперникам, России, Китаю и США. Слова Меркель приводит The Guardian.
Она выразила мнение, что европейским властям следует выработать новый политический курс, подчеркнув, что в "изменившемся мире" не работают послевоенные "порядки".
"Они [Россия, Китай и США] снова и снова заставляют нас находить консенсусы (по вопросам повестки дня. — "Газета.Ru")", — сказала Меркель.
При этом, добавила немецкий канцлер, это становится сделать все сложнее из-за разных интересов ЕС и партнеров.
Ранее СМИ узнали, что Меркель обеспокоена агрессией США в отношении трубопровода "Северный поток — 2".
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В мире , Видео , Северный поток 2 , Ангела Меркель , ЕС , Газета.Ru , The Guardian
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