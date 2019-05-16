Немецкий канцлер Ангела Меркель заявил, что странам Европейского союза (ЕС) следует более тесно взаимодействовать, чтобы противостоять своим главным международным соперникам, России, Китаю и США. Слова Меркель приводит The Guardian.
Она выразила мнение, что европейским властям следует выработать новый политический курс, подчеркнув, что в "изменившемся мире" не работают послевоенные "порядки".
"Они [Россия, Китай и США] снова и снова заставляют нас находить консенсусы (по вопросам повестки дня. — "Газета.Ru")", — сказала Меркель.
При этом, добавила немецкий канцлер, это становится сделать все сложнее из-за разных интересов ЕС и партнеров.
Ранее СМИ узнали, что Меркель обеспокоена агрессией США в отношении трубопровода "Северный поток — 2".