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Трамп и Дуда 12 июня проведут переговоры в Вашингтоне 

ТАСС 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда 12 июня проведут двусторонние переговоры в Вашингтоне, в ходе которых стороны обсудят вопросы обороны, безопасности, энергетики и торговли. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном в среду.
"Президент Трамп и первая леди поприветствуют президента Дуду и его супругу в Белом доме 12 июня", — говорится в сообщении. Как отметили в Белом доме, Трамп и Дуда "обсудят развитие стратегического партнерства США и Польши, а также широкий круг тем, включая оборону, безопасность, энергетику и торговлю".
Польша и США обсуждают усиление американского военного присутствия на польской территории с осени прошлого года, когда во время визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Варшава даже заявила о готовности потратить $1,5-2 млрд на создание соответствующей инфраструктуры для американской военной базы.
В настоящее время в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.
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Комментарии1
В мире , США , Анджей Дуда , Дональд Трамп , НАТО
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