Генсек ООН высказался за диалог между РФ и США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобряет развитие активного диалога между РФ США , заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик . Так он прокомментировал визит в Россию госсекретаря США Майкла Помпео. "Мы, конечно же, всегда поддерживаем диалог", — передает ТАСС слова Дюжаррика. Также он прокомментировал обострившуюся в последнее время ситуацию в районе Персидского залива. "Генеральный секретарь ООН с растущей обеспокоенностью следит за недавними инцидентами в районе Персидского залива и за все более жесткими высказываниями, раздающимися в этой связи, — констатировал Дюжаррик. — Все это грозит еще более дестабилизировать и без того напряженную ситуацию".