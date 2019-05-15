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Генсек ООН высказался за диалог между РФ и США 

Российская Газета + ещё 2 18 часов назад
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобряет развитие активного диалога между РФ и США, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал визит в Россию госсекретаря США Майкла Помпео.
"Мы, конечно же, всегда поддерживаем диалог", — передает ТАСС слова Дюжаррика.
Также он прокомментировал обострившуюся в последнее время ситуацию в районе Персидского залива.
"Генеральный секретарь ООН с растущей обеспокоенностью следит за недавними инцидентами в районе Персидского залива и за все более жесткими высказываниями, раздающимися в этой связи, — констатировал Дюжаррик. — Все это грозит еще более дестабилизировать и без того напряженную ситуацию".
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В мире , Видео , Политика , Антониу Гутерриш , Стефан Дюжаррик , ООН , ИТАР-ТАСС , США
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