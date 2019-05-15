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Из-за вмешательства в выборы: США готовят новые санкции против России 

Рамблер 22 часа назад
В Конгрессе США возобновились дебаты о дополнительных санкциях против России из-за вмешательства в выборы президента США в 2016 году, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
Проект закона о санкциях, нацеленных на российский суверенный долг, энергетический сектор и финансовые учреждения, был добавлен в повестку дня заседания подкомитета по финансовым услугам в среду, посвященного применению санкций для решения проблем национальной безопасности.
Законопроект пока официально не внесен в нижнюю палату конгресса, но представлен для обсуждения. Авторы инициативы надеются собрать идеи и узнать мнение экспертов относительно того, как сделать санкции более эффективными.
В законопроекте цитируется отчет спецпрокурора США Роберта Мюллера и его вывод о том, что «российское правительство вмешалось в президентские выборы 2016 года широким и системным образом». В него включены цитаты директора ФБР Кристофера Рэя и директора Национальной разведки Дана Коутса, в которых говорится о постоянном вмешательстве со стороны России.
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В мире , Видео , cанкции , Роберт Мюллер , ФБР , Конгресс США , Правительство РФ , Bloomberg , США
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