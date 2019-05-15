Из-за вмешательства в выборы: США готовят новые санкции против России

Проект закона о санкциях, нацеленных на российский суверенный долг, энергетический сектор и финансовые учреждения, был добавлен в повестку дня заседания подкомитета по финансовым услугам в среду, посвященного применению санкций для решения проблем национальной безопасности.

Законопроект пока официально не внесен в нижнюю палату конгресса, но представлен для обсуждения. Авторы инициативы надеются собрать идеи и узнать мнение экспертов относительно того, как сделать санкции более эффективными.