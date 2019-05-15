Как Запад отреагировал на встречу Путина с Помпео

Издание The Washington Post охарактеризовало поездку Помпео в Сочи как «знаменательную попытку администрации Трампа найти новую опору на наиболее коварном политическом направлении международных отношений». При этом газета отмечает, что именно закрытие расследования спецпрокурора Мюллера дало Белому дому и Кремлю возможность перезапуска двусторонних отношений. Главным фактором, подтверждающим стремление США к «перезагрузке», назван тот факт, что Украина впервые осталась за кадром, хотя именно этот вопрос был принципиально важен для американской администрации ещё со времён Барака Обамы

Trump, Russia seek to use end of Mueller investigation as pivot point in relationship https://t.co/OEysemjHZa— The Washington Post (@washingtonpost) 15 мая 2019 г.

Ключевым испытаем для возможного сотрудничества между Россией и США станет вопрос контроля над ядерными вооружениями. Помпео на пресс-конференции заявил, что Трамп заинтересован в вовлечении других стран, включая Китай, в систему контроля за вооружениями, однако в Москве эту идею воспринимают со скептицизмом. Так Путин перед переговорами с Помпео осмотрел новую гиперзвуковую ядерную ракетную систему на южном российском оборонном заводе. При этом Кремль настаивал на том, что такой визит был лишь совпадением, — пишет издание.

Посещение Путиным лётно-испытательного центра имени Чкалова, демонстрация президенту истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и последовавшее сопровождение борта номер один самолётами пятого поколения Су-57 прямо перед переговорами с Помпео привлекло внимание и других изданий. В частности портал The Drive выдвинул предположение, что данный визит должен был направить госсекретарю определённый «сигнал» перед переговорами. Такого же мнения придерживается и телеканал CNN.

За несколько дней до встречи в Сочи и Трамп, и Путин позаботились о том, чтобы показать своё чванство. Трамп подготовил почву для первой поездки Помпео в Россию словами: «Я думаю, что наш сигнал заключается в следующем: никто ещё и никогда не был так жёсток с Россией». Кремль же опубликовал видео посадки президентского самолёта Путина в лётно-испытательном центре, а затем и полёт в сопровождении шести истребителей, — отмечалось на сайте телеканала.

При этом CNN, известный своими «напряжёнными» отношениями с Трампом, не преминул отметить сарказм в высказывании российского президента о результатах доклада Мюллера.

Sitting across from Russian President Vladimir Putin, US Secretary of State Mike Pompeo voiced President Trump's desire for improved relations after earlier warning his counterpart about Russian interference in US elections https://t.co/i3nQaVi6P1— CNN International (@cnni) 14 мая 2019 г.

Владимир Путин смеётся последним, и он сам это знает. Российский лидер и бывший офицер КГБ не смог удержаться от язвительного троллинга в день, когда мучительное наследие выборов 2016 года обнажило новый виток разногласий и недоверия: сын президента США Дональд Трамп-младший согласился дать показания, — отметил телеканал.

Речь, безусловно, шла о высказывании российского лидера, в котором он отметил «экзотичность работы комиссии господина Мюллера», и призвал «отдать ему должное», поскольку результаты доклада подтвердили «отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией».

Итог переговоров, по мнению The New York Times, неутешительный. Несмотря на попытку «перезагрузки» и подвижки по ряду вопросов, стороны так и остались на своих позициях по ключевым темам: от российского вмешательства в выборы-2016 до Ирана и Венесуэлы.

Россия и Соединённые Штаты остаются очень далеки друг от друга по Ирану, вмешательству в выборы и международным кризисам, что стало ясно после встречи топовых дипломатов, и выраженную Путиным надежду, что окончание расследования спецпрокурором расчистит путь для полноформатного восстановления отношений, — пишет газета.

The Washington Post подкрепляет этот тезис, отмечая, что надежды российской стороны на улучшение отношений с Вашингтоном после публикации доклада Мюллера могут не оправдаться — из-за расхождения интересов стран на мировой арене.