Порошенко довел Юнкера до слез

Он сообщил, что Юнкер пригласил Порошенко в свой кабинет.

«Он очень умилился, скажу честно, он даже начал плакать. Ему тоже стало грустно. Как он сказал, за пять лет они почти сроднились», — рассказал Елисеев.

Минувшая поездка в Брюссель по случаю десятой годовщины «Восточного партнерства» была последней для Порошенко в качестве украинского лидера, 20 мая пройдет инаугурация победителя президентской гонки на Украине Владимира Зеленского