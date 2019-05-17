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Порошенко довел Юнкера до слез 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: Reuters
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время последней встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заместителя главы администрации украинского лидера Константина Елисеева.
Он сообщил, что Юнкер пригласил Порошенко в свой кабинет.
«Он очень умилился, скажу честно, он даже начал плакать. Ему тоже стало грустно. Как он сказал, за пять лет они почти сроднились», — рассказал Елисеев.
Минувшая поездка в Брюссель по случаю десятой годовщины «Восточного партнерства» была последней для Порошенко в качестве украинского лидера, 20 мая пройдет инаугурация победителя президентской гонки на Украине Владимира Зеленского.
На встрече 14 мая Порошенко наградил Юнкера орденом Ярослава Мудрого за «личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Евросоюзом».
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В мире , Украина , Жан-Клод Юнкер , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , Еврокомиссия , Брюссель
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