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Депутат Рады подал в суд на Порошенко 

Газета.Ru + ещё 2 21 час назад
Депутат Рады Борислав Розенблат подал в суд на действующего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.
Как отмечается, депутат подал в суд также и на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Он попросил запретить Сытнику выполнять свои полномочия.
«Истец просит суд установить отсутствие у президента Украины полномочий относительно назначения директора НАБУ», — говорится в сообщении пресс-службы.
В настоящее время в суде решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Ранее сообщалось, что Порошенко стал фигурантом по новому делу.
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В мире , Видео , Конфликты , Украина , Петр Порошенко
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