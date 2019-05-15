Депутат Рады подал в суд на Порошенко

Депутат Рады Борислав Розенблат подал в суд на действующего украинского лидера Петра Порошенко . Об этом сообщает «112 Украина » со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.

Как отмечается, депутат подал в суд также и на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Он попросил запретить Сытнику выполнять свои полномочия.

«Истец просит суд установить отсутствие у президента Украины полномочий относительно назначения директора НАБУ», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время в суде решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Ранее сообщалось, что Порошенко стал фигурантом по новому делу.