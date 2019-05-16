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Премьер Эстонии отказался от территориальных претензий к Москве 

Ura.Ru + ещё 23 12 часов назад
Эстония признает существующую границу с Россией и не имеет никаких территориальных претензий к Москве, заявил премьер-министр страны Юри Ратас. Он уточнил, что страна начала возводить границу с РФ по существующей контрольной линии.
Ратас подчеркнул, что для Эстонии важен Тартуский мирный договор (был pfrk.xty d 1920 году и аннулирован в 1940 году, так как Эстония вошла в состав СССР — прим.ред.). «Следует понимать реальность и приоритеты сегодняшнего дня», цитирует политика Nation News.
Ранее глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что Россия «не вернула Эстонии 5,2% территории». В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эти заявления являются провокацией. По ее словам, Россия готова подождать от Эстонии «более трезвых суждений», пишет телеканал 360.
Глава МВД Эстонии в ходе пресс-конференции заявил, что «Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — говорил Хельме.
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В мире , Видео , Политика , Мария Захарова , МИД , МВД , Телеканал "360° Подмосковье" , Москва , Эстония
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