Ближе, чем кажутся. Какие вести об отношениях РФ и США Помпео привез в Сочи

Сначала Майк Помпео встретился с Сергеем Лавровым . Владимир Путин в это время в Ахтубинске (это в Астраханской области ) посетил летно-испытательный центр Минобороны, где ему показали истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", истребитель Су-57, беспилотники и другие новинки отечественной военной промышленности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что никакой это никому не сигнал, а просто визит так совпал с вопросами ВПК, которыми Путин занимается дважды в год.

Впрочем, в США многим и не нужны никакие особые сигналы, чтобы насторожиться по поводу российского оружия. Посмотрим, что напишут об этом наши западные коллеги и как они пройдутся по администрации США , которая пошла на контакт с Россией. Тем более что визит был организован по просьбе Вашингтона.

Российский министр и американский госсекретарь общались почти три часа, потом вместе пообедали, устроили пресс-конференцию и пошли рассказать о результатах переговоров Владимиру Путину. Вопросов за это время успели обсудить очень много: и двусторонние отношения (в фокусе был контроль над разоружением), и все больные точки глобальной ситуации ‒ Венесуэлу, Корейский полуостров, Сирию, Иран, Афганистан, Украину.

Разногласий, конечно, достаточно. Но, как отметил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров, есть надежда на улучшение, особенно после доклада спецпрокурора Мюллера, который заключил, что сговора Трампа с Россией не было.

Заодно министр показал своему американскому коллеге статью из американской газеты 1987 года, в которой писали, что СССР собирается вмешаться в американские выборы ‒ прекрасный образец того, что антироссийские настроения не особо зависят от реальной ситуации и даже не меняются с течением времени.

Кроме того, Лавров передал Помпео меморандум, в котором изложены факты не вымышленного, а фактического вмешательства США в выборы в России. При этом, как напомнил российский министр, еще в 30-х годах XX века Вашингтон и Москва обменялись нотами с обязательством не вмешиваться в дела друг друга.

Майк Помпео, отметив, что позиция администрации США состоит в желании налаживать отношения, все же озвучил весь стандартный набор, связанный сейчас в США с Россией: и про Крым, и про санкции, и про Украину. Ну без этого, видимо, никак ‒ иначе его на родине совсем бы "съели" после этой встречи. И так постоянно выговаривают Трампу за то, что он недостаточно жесток с Россией ‒ хотя, казалось бы, куда уж жестче.

Тем не менее, встреча получилась продуктивной. В прошлый раз Лавров и Помпео встречались совсем недавно ‒ 6 мая в Финляндии на сессии Арктического совета. А те переговоры, в свою очередь, последовали за телефонным разговором президентов. 3 мая Владимир Путин и Дональд Трамп проговорили почти полтора часа и оба, кажется, остались довольны.

А там, глядишь, и на "двадцатке" встретятся ‒ до саммита в Осаке осталось чуть больше месяца, и, как любят говорить в таких ситуациях, оба президента будут в одно время в одном помещении, так что контакты возможны. Правда, пока никаких конкретных договоренностей нет, но, как отметил Сергей Лавров, если предложение провести переговоры поступит, Россия его поддержит.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik