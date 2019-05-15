Взрывы на нефтяных объектах провоцируют глобальный конфликт

Иран организовал атаку на нефтяные объекты арабских монархий? По крайней мере, именно такой вывод делают некоторые политики по поводу нападений на трубопроводы и танкеры, происходящие в последние дни на Ближнем Востоке. Что происходит на самом деле, кто организовал эти диверсии и к каким последствиям они могут привести?

Саудовская государственная нефтяная компания Aramco прекратила подачу нефти в один из трубопроводов на востоке страны в связи с атакой беспилотников со взрывчаткой, сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

«Aramco приостановила подачу нефти в трубопровод, чтобы провести оценку ущерба и починить станцию для возобновления работы трубопровода и подачи нефти в нормальном режиме», — передает его слова РИА «Новости» со ссылкой на Саудовское агентство новостей SPA.

Все это сильно попахивает конспирологией и попытками организовать casus belli в первую очередь против Ирана. Президент Трамп уже сказал, что он «слышит много разного об Иране» и усматривает иранский след во всех этих событиях.

По словам аль-Фалиха, это было «трусливое нападение», теракт и диверсия, которые направлены не только на королевство, но и в целом на безопасность путей доставки энергии и мировой экономики.

« (Инцидент) говорит о необходимости противостоять всем террористическим группировкам, устраивающим такие диверсии, включая хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном», — добавил он.

При этом нефтедобыча из-за атаки дронов на трубопровод, по словам аль-Фалиха, не прерывалась.

Утром во вторник принадлежащий шиитским мятежникам из движения «Ансар Алла» (хуситы) телеканал «Аль-Масира» заявил, что беспилотники совершили серию атак с территории Йемена на объекты жизнеобеспечения в Саудовской Аравии. А на прошлой неделе произошло несколько взрывов на нефтяных танкерах в порту Фуджейра в ОАЭ . Инцидент признали «актом саботажа». Целью оказались саудовские нефтяные танкеры.

Хуситы уже неоднократно устраивали диверсии против инфраструктуры Саудовской Аравии. Для хуситов атаки на саудовскую инфраструктуру — нормальная форма ведения войны, как для саудитов — блокада Йемена и бомбежки жилых кварталов ракетами средней дальности.

Другое дело, что Эр-Рияд делает из всего происходящего далеко идущие выводы. В первую очередь, в отношении Ирана. Можно, конечно, заранее подозревать саудитов в том, что они сами взорвали и танкеры, и трубопровод. Но у них вряд ли есть на это настолько стратегическое мышление. Скорее они напрямую взорвали бы что-нибудь американское в регионе, свалив на шиитов (напрямую на иранцев или на тех же хуситов), чтобы гарантированно втянуть США в военный конфликт с Ираном.

Рост цены на нефть выше реальной цены потребления Китаем, Индием и Японией также разрушительно скажется как на самих производителях нефти, как и на ее потребителях, с общим мировым экономическим кризисом в конце. В Эр-Рияде такое понимают. И потому бомбить собственные нефтепроводы ради священной войны с отступниками шиитами не будут.

Совершенно другая история — степень управляемости хуситов персами. В европейской и американской аналитических традициях принято считать, что крупные региональные державы по определению управляют более мелкими родственными группами и движениями. Эта патерналистская схема полностью исключает самостоятельность людей на местах. Мир воспринимается как пресловутая шахматная доска, где группами типа хуситов и Хезболлы просто управляют помимо их воли. (Другой региональный пример: «донецкие — сателлит Москвы, а значит, незачем с ними разговаривать»).

Как результат, внимание сосредотачивается на «центре управления», в нашем случае — на Иране. Устраним Иран, потеряют поддержку хуситы и Хезболла, и все союзники США в регионе сразу вздохнут спокойно. На практике же не бывает так, что кто-то в Тегеране или Куме сказал бы хуситам: братья, давайте зажжем саудитовский танкер. Или нефтепровод. И братья тут же запускают дроны.

Мир куда более разнообразен. В том числе и в плане самостоятельности целой армии, построенной по племенному и религиозному признаку, вынужденной несколько лет выживать в обстановке гуманитарной катастрофы и вечной нехватки боеприпасов против армии одной из самых финансово обеспеченных стран мира. Да, эта накачанная деньгами армия воевать не умеет вовсе, но противостоящие ей хуситы — всего лишь собрание бедуинов с автоматами.

Но в англоязычном сознании выстраивание неких фактов в цепочку без прояснения их генезиса — нормальная история. Неделю в Саудовской Аравии что-то важное для мировой экономики взрывается и горит. Тут даже не надо Ормузский пролив перекрывать (страшный сон Вашингтона), чтобы индекс Доу Джонса обрушить еще сильнее, чем это произошло во вторник из-за административного усиления юаня. Тут любое лыко в строку. Если хуситы хотят втянуть Иран и США в войну — они такими методами этого добьются.

В Вашингтоне же считают, что выигрывает от этого только Россия. Уже появились угрожающие твиты о том, что якобы «конфиденциальные источники в Москве» (конкретно, в МИДе ) говорят, что война между США и Ираном — лучший расклад для России, ибо приведет к окончательной потере американцами мировой гегемонии. То есть, мы во всем виноваты. Ну, или становимся бенефициарами, пока Помпео в Сочи отдыхает.

Вряд ли хуситы думают так далеко. Просто их действия, изначально не носящие глобального характера, могут быть интерпретированы по цепочке весьма своеобразно. В итоге, как говорил министр обороны СССР Устинов, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.

Можно нарисовать на сбитом дроне пару слов по-персидски и все — мировая война на подходе. Можно просто задать соответствующий эмоциональной фон, атмосферу вокруг череды странных событий, которые на практике не более, чем вылазка небольшой армии. Которой деваться некуда, кроме как бомбить тыловую инфраструктуру противника подручными, не слишком сложными в управлении средствами.

То есть это вопрос политического выбора. История знает сотни примеров, когда региональные столкновения провоцировали куда более крупные конфликты. Нет никаких оснований утверждать, что Тегеран или тем более Москва заинтересованы в глобальном взрыве на Ближнем Востоке и потому провоцируют хуситов. Но путем манипуляции информацией историю со взрывами нефтяной инфраструктуры можно подать и таким образом.