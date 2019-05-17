Штаб Зеленского резко отреагировал на дату инаугурации

Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Это означает, что у него есть возможность распустить Верховную раду до 27 мая и назначить досрочные выборы. Сам политик говорил, что роспуск парламента ему выгоден. Однако тот факт, что депутаты пошли навстречу избранному президенту заставляет украинских политологов задуматься, что именно стало предметом договоренности между сторонами. Тем временем, журналисты сообщают, что политики начали готовиться к досрочным выборам.

16 мая Верховная рада Украины, наконец, определилась с датой инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Церемония состоится 20 мая, хотя сам политик настаивал на другой дате — 19 мая.

Определение даты церемонии стало для Зеленского первой задачей, решить которую оказалось очень не просто. Дело в том, что от избранного президента ожидают полного обновления политического кадрового состава. Сегодня ключевые посты занимают люди, работавшие под руководством Петра Порошенко

Кроме того, в нынешнем составе Рады нет ни одного представителя партии Зеленского «Слуга народа», при том что большинство мест принадлежит как раз «Блоку Петра Порошенко».

Выборы в Верховную раду должны состояться 27 октября, до тех пор Зеленскому придется действовать с оглядкой на нынешний кабинет министров, который в основном открыто поддерживал уже почти экс-президента Порошенко.

Впрочем, у нового президента есть возможность начать работу с новым правительством гораздо раньше. По закону он может распустить парламент и назначить досрочные выборы. Это можно сделать, заявив об отсутствии коалиции или через отставку спикера Рады Андрея Парубия

Однако распустить парламент президент может не позднее, чем за шесть месяцев до назначенной даты выборов в Верховную раду. Для этого Владимир Зеленский должен вступить в должность до 27 мая.

4 мая Зеленский встретился с представителями политических партий Верховной рады, чтобы договориться о дате церемонии его вступления в должность. Националистически ориентированные фракции отметили, что 19 мая — не подходящая для инаугурации дата, так как это День памяти жертв политических репрессий.

Некоторые, впрочем, открыто заявляли и о другой причине. Сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь рассказал журналистам, что церемония должна пройти 28 мая, чтобы у избранного президента не было права распустить Раду.

На встрече депутатов с Зеленским стороны так и не пришли к согласию. По итогам переговоров было принято решение, что дата инаугурации будет определена на заседании Рады 14 мая. Однако в этот день депутаты решили рассмотреть закон о тотальной украинизации, отложив обсуждение на два дня.

Эксперты стали опасаться, что Верховная рада сознательно затягивает дело. По закону инаугурация должна состояться не позже 30 дней с момента официального объявления результатов выборов.

Сам же Зеленский, теряя терпение, открыто заявил о своем недовольстве происходящим.

«Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер убран и нормально воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится, тащит полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу: сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар — и вперед! Вам еще таможню и паспортный контроль проходить», — заявил он.

С не меньшим интересом за этим процессом наблюдала и Россия

«Мы надеемся, что когда-нибудь инаугурация нового президента (Украины) состоится в какой-то момент, рано или поздно», — заявил в среду, 15 мая, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Учитывая, что на кону стоит карьера каждого депутата, поверить в то, что они пойдут навстречу Зеленскому, было сложно. Однако у обеих сторон было достаточно времени для политических маневров и договоренностей.

16 мая, наконец, состоялось обсуждение, в ходе которого некоторые депутаты призывали провести инаугурацию в тот день, который выбрал избранный президент.

Народный депутат Виталий Куприй, например, заявил, что ежедневно в стране воруется один миллиард гривен, поэтому Зеленского нужно привести к присяге как можно скорее. Также он назвал спикера Рады Андрея Парубия «откровенным лжецом» за то, что обсуждение не прошло 14 мая, как было заявлено изначально.

Председатель Социал-демократической партии Сергей Каплин тоже выступил за проведение инаугурации 19 мая. Более того, он призвал Зеленского распустить Раду и заявил о выходе из коалиции.

«Сразу, когда Зеленский вступит в должность, он должен распустить Раду. Это требование украинского народа. Я заявляю, что у нас нет никакой коалиции и в подтверждение тезиса, я повторно передаю председателю Верховной рады Украины заявление о выходе из коалиции БПП. У вас, Зеленский, есть право сразу распустить Раду», — сказал он.

Примечательно, что за проведение церемонии 19 мая проголосовали 51 депутат из «Блока Петра Порошенко».

Депутат Верховной рады из фракции Народный фронт Андрей Тетерук за день до обсуждения требовал провести инаугурацию 28 мая. Однако, выступая сегодня в парламенте, он предложил 20 мая.

В итоге за эту дату проголосовало большинство депутатов. Команда Зеленского подтвердила, что избранный президент утром 20 мая примет присягу украинскому народу и официально приступит к исполнению своих обязанностей.

Выбранная дата стала своеобразным компромиссом для обеих сторон. Народный депутат Виктор Балога отметил, что все варианты, вынесенные на голосование, соответствуют желанию Зеленского провести инаугурацию до 27 мая.

При этом полностью идти навстречу избранному президенту депутаты отказались. Проведение церемонии 20 мая все же доставит некоторые неудобства Владимиру Зеленскому и его команде.

«Часть народных депутатов решили пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны [Владимира Зеленского] и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах», — заявил политический советник Зеленского Дмитрий Разумков после голосования.

Стоит отметить, что инаугурация назначена на утро понедельника: многие не смогут посмотреть церемонию, кроме того, перемещение кортежей в рабочий день может создать проблему для перемещения транспорта.

Разумков также отмечает, что международным делегациям удобнее было бы посетить церемонию в выходной день. Отсутствие солидных гостей на инаугурации украинского президента может повлиять на его имидж.

Украинские эксперты сходятся во мнении, что результат сегодняшнего голосования — это итог внутренних договоренностей между командой Зеленского и представителями различных политических сил.

Журналисты также обращают внимание, что дискуссия в Раде состоялась после возвращения олигарха Игоря Коломойского на Украину, которого считают покровителем избранного президента. Стоит отметить, что на ход голосования бизнесмен не мог повлиять прямо, однако Коломойский остается влиятельной фигурой в политическом пространстве Украины. Его вес лишь увеличился после победы Владимира Зеленского, с которым олигарх как минимум состоит в теплых отношениях.

Кроме того, не стоит забывать и о том, что Игорь Коломойский обладает большим опытом и в бизнесе, и в политике, соответственно, умеет договариваться с оппонентами.

Что стало предметом торга и был ли он вообще — неизвестно. Не исключено, что депутаты Рады решили продемонстрировать, что они готовы идти на компромисс с избранным президентом по любому вопросу, соответственно, у него нет необходимости распускать парламент.

Стоит также отметить, что команде Зеленского удалось привлечь внимание украинцев к ситуации с датой инаугурации. За этим процессом наблюдают также и на Западе. Возможно, депутаты Рады просто опасались новой волны протестов в случае, если бы церемонию назначили на конец мая, что помешало бы роспуску парламента.

Сейчас рейтинг Зеленского достаточно высок, как и рейтинг его партии «Слуга народа». Согласно данным опроса Социологической группы «Рейтинг», партия избранного президента пользуется наибольшей поддержкой населения. «Слугу народа» готовы поддержать 29,5% среди всех опрошенных и почти 39,9% серди тех, кто придет на выборы и определился.

Второе место занимает «Оппозиционная платформа — За життя» (8,1% и 9,9% соответственно), за ним следует «Блок Петра Порошенко» (7,8% и 10,6%).

Впрочем, избирательная кампания еще не началась, соответственно, явка может измениться. Стоит также отметить, что за пять месяцев может измениться и расклад симпатий, не факт, что уровень поддержки Зеленского будет таким же высоким к октябрю. Соответственно, досрочные выборы в Раду могут сыграть ему на руку.

Как сообщает «Страна.ua», министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и другие лидеры партии «Народный фронт» дали команду готовиться к выборам через два месяца.

«Аваков и другие лидеры партии уже дали команду готовится к выборам через два месяца. Работать по округам. Видимо, они уже считают, что роспуск неизбежен», — цитирует издание слова собственного источника в «Народном фронте».

Не исключено, что представители основных политических сил согласились на досрочные выборы, поэтому согласовали дату проведения инаугурации 20 мая.

Тем не менее, после итогов сегодняшнего голосования некоторые эксперты все же потеряли уверенность в том, что Зеленский пойдет на этот шаг. До результатов президентских выборов политик открыто говорил, что роспуск Верховный рады — это выгодный для него вариант.

«Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент… Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это выгодно», — говорил Зеленский в апреле изданию «РБК-Украина».

Впрочем, сейчас риторика избранного президента стала более уклончивой.

«Все хотят услышать, будем мы распускать парламент или нет. Рано об этом говорить. Еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ», — заявил он 4 мая после встречи с лидерами парламентских фракций.

Если же Зеленский решится на этот шаг, то, несомненно, столкнется с сопротивлением. Спикер Рады Андрей Парубий, например, уверен, что никаких оснований для роспуска парламента нет. Более того, он пообещал не допустить этого.

«Роспуска парламента не будет. Я не допущу такого сценария», — говорил он в апреле.

В любом случае, уже в конце мая станет понятно, станет ли роспуск Верховной рады первым указом избранного президента и что команда Зеленского дала депутатам взамен на дату инаугурации.