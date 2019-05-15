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Иран прекращает выполнять часть обязательств по ядерной сделке 

Вести.Ru + ещё 33 15 мая 2019
Фото: globallookpress.com
Тегеран официально прекращает выполнять часть обязательств по ядерному соглашению, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на иранское агентство ISNA.
По сведениям журналистов, приказ отдан Советом национальной безопасности Ирана.
Ранее руководство Ирана заявило о том, что некоторые обязательства в рамках ядерной сделки выполняться не будут в связи с выходом Соединенных Штатов из соглашения, а также введением Вашингтоном санкций против Тегерана.
Таким образом, Иран может возобновить работы по обогащению урана и остановить модернизацию реактора в Араке. Тегеран дал участникам сделки 60 дней на выполнение соглашения.
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В мире , Ближний Восток , санкции Иран , Иран , Тегеран
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