Иран прекращает выполнять часть обязательств по ядерной сделке

Тегеран официально прекращает выполнять часть обязательств по ядерному соглашению, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на иранское агентство ISNA.

По сведениям журналистов, приказ отдан Советом национальной безопасности Ирана.

Ранее руководство Ирана заявило о том, что некоторые обязательства в рамках ядерной сделки выполняться не будут в связи с выходом Соединенных Штатов из соглашения, а также введением Вашингтоном санкций против Тегерана.

Таким образом, Иран может возобновить работы по обогащению урана и остановить модернизацию реактора в Араке. Тегеран дал участникам сделки 60 дней на выполнение соглашения.