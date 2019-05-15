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Си Цзиньпин заявил, что цивилизации мира должны равноправно относиться друг к другу 

ТАСС 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Человеческие цивилизации разных регионов мира должны отказаться от конфликтов и равноправно относиться друг к другу. Об этом в среду на церемонии открытия форума "Диалог азиатских цивилизаций" в китайской столице заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Мы должны уважать друг друга и относится к другим как к равным. Все цивилизации построены на их уникальной культурной среде, которая воплощает собой мудрость и видение страны или нации", — указал глава государства.
"Цивилизации отличаются друг от друга так же, как и люди обладают разным цветом кожи или говорят на разных языках. Ни одна из цивилизаций не обладает более высоким статусом над другими. Полагать, что одна раса или цивилизация выше других, невежественно, а действовать согласно такому мышлению вовсе губительно. Если человеческие цивилизации будут сведены только к одному цвету или модели, то мир станет однотонным и бессмысленным", — добавил Си Цзиньпин.
Как отметил председатель КНР, страны мира должны оставаться открытыми и создавать условия для процветания других цивилизаций.
"Нужно уважать других, считать равными себе, а также отбросить надменность и предубеждение", — подчеркнул он.
"Цивилизации не должны сталкиваться друг с другом", — продолжил он. "Обмены между цивилизациями должны быть взаимными, равноправными, диверсифицированными и разноплановыми. Они не должны быть принудительными или навязанными", — резюмировал глава государства.
Форум "Диалог азиатских цивилизаций" проходит в Пекине 15-16 мая. В нем принимают участие более 2 тыс. представителей из 47 стран и регионов мира.
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В мире , Цзиньпин Си , Китай
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