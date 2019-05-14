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Трамп раскритиковал директора ФБР за страх перед «шпионажем» 

Газета.Ru 14 мая 2019
Фото: Reuters
Американские журналисты попросили президента страны Дональда Трампа прокомментировать показания директора ФБР Кристофера Рэя, который заявил в конгрессе, что не согласен с генпрокурором страны Уильямом Барром. Об этом сообщает Fox News.
Уточняется, что речь идет о характеристике, данной Барром операциям ФБР по контрразведке.
Трамп признался, что не понял заявления Рэя, который решил не использовать слово "шпионаж", в то время как ответ Барра показался ему "превосходным".
"Думаю, это был нелепый ответ", — сказал Трамп о словах Рэя.
Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия остается основной угрозой, с которой сталкивается американская разведка.
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В мире , США , Дональд Трамп , ФБР
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