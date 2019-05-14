Губернатор Флориды обвинил российских хакеров в очередной атаке

Губернатор Флориды Рон Де Сантис заявил, что российские хакеры в 2016 году перед президентскими выборами атаковали базы данных избирателей в двух округах штата. Об этом сообщило агентство Associated Press.

При этом, по его словам, взломщики не манипулировали данными избирателей, результаты выборов не были скомпрометированы. Названия округов губернатор не озвучил. Он и чиновники из правоохранительных органов Флориды были проинформированы ФБР и министерством внутренней безопасности о произошедшем в пятницу.

Американское правительство неоднократно заявляло, что российские хакеры, действовавшие по указанию спецслужб РФ, взламывали сервера Демпартии США и избирательных комиссий во время выборов президента США в 2016 году. В связи с этим Вашингтон ввел против России санкции.