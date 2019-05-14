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Губернатор Флориды обвинил российских хакеров в очередной атаке 

360tv.ru + ещё 2 14 мая 2019
Фото: 360tv.ru
Губернатор Флориды Рон Де Сантис заявил, что российские хакеры в 2016 году перед президентскими выборами атаковали базы данных избирателей в двух округах штата. Об этом сообщило агентство Associated Press.
При этом, по его словам, взломщики не манипулировали данными избирателей, результаты выборов не были скомпрометированы. Названия округов губернатор не озвучил. Он и чиновники из правоохранительных органов Флориды были проинформированы ФБР и министерством внутренней безопасности о произошедшем в пятницу.
Американское правительство неоднократно заявляло, что российские хакеры, действовавшие по указанию спецслужб РФ, взламывали сервера Демпартии США и избирательных комиссий во время выборов президента США в 2016 году. В связи с этим Вашингтон ввел против России санкции.
Де Сантис назвал произошедшее в 2016 году — сенсационным и заявил, что этот случай был отражен в докладе Роберта Мюллера о так называемом вмешательстве России в выборы.
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В мире , США , cанкции , Роберт Мюллер , ФБР
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