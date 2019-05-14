В Алеппо шесть человек погибли при обстреле боевиками района аэродрома

Шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела пригорода Алеппо Нейраб, где расположен военный аэродром, передает гостелевидение Сирии "Шесть человек погибли в результате артиллерийской атаки лагеря Нейраб со стороны террористических группировок", — передает телеканал Ikhbariya. Ранее телеканал сообщал о нескольких раненных в результате обстрела. Сирийская армия в ходе начатой 6 мая военной операции освободила несколько населенных пунктов на севере провинции Хама, в том числе заняв стратегически важные поселения Кальат эль-Мудик и Кафр-Набуда. Террористы на прошлой неделе увеличили количество обстрелов поселений на севере провинции Хама, в Алеппо и в горной Латакии. Отряды боевиков предпринимают безуспешные попытки атаковать позиции сирийской армии. Правительственные войска и ВВС САР в свою очередь увеличили интенсивность ударов по террористам в Идлибе. Бомбардировкам подвергаются склады, огневые позиции и передовые наблюдательные пункты террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" *. * Террористическая группировка, запрещенная в России.