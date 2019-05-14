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В Алеппо шесть человек погибли при обстреле боевиками района аэродрома 

РИА Новости + ещё 7 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела пригорода Алеппо Нейраб, где расположен военный аэродром, передает гостелевидение Сирии.
"Шесть человек погибли в результате артиллерийской атаки лагеря Нейраб со стороны террористических группировок", — передает телеканал Ikhbariya.
Ранее телеканал сообщал о нескольких раненных в результате обстрела.
Сирийская армия в ходе начатой 6 мая военной операции освободила несколько населенных пунктов на севере провинции Хама, в том числе заняв стратегически важные поселения Кальат эль-Мудик и Кафр-Набуда.
Террористы на прошлой неделе увеличили количество обстрелов поселений на севере провинции Хама, в Алеппо и в горной Латакии. Отряды боевиков предпринимают безуспешные попытки атаковать позиции сирийской армии. Правительственные войска и ВВС САР в свою очередь увеличили интенсивность ударов по террористам в Идлибе. Бомбардировкам подвергаются склады, огневые позиции и передовые наблюдательные пункты террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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В мире , Ближний Восток , Катастрофы , Джебхат ан-Нусра , Сирия
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