Шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела пригорода Алеппо Нейраб, где расположен военный аэродром, передает гостелевидение Сирии.
"Шесть человек погибли в результате артиллерийской атаки лагеря Нейраб со стороны террористических группировок", — передает телеканал Ikhbariya.
Ранее телеканал сообщал о нескольких раненных в результате обстрела.
Сирийская армия в ходе начатой 6 мая военной операции освободила несколько населенных пунктов на севере провинции Хама, в том числе заняв стратегически важные поселения Кальат эль-Мудик и Кафр-Набуда.
Террористы на прошлой неделе увеличили количество обстрелов поселений на севере провинции Хама, в Алеппо и в горной Латакии. Отряды боевиков предпринимают безуспешные попытки атаковать позиции сирийской армии. Правительственные войска и ВВС САР в свою очередь увеличили интенсивность ударов по террористам в Идлибе. Бомбардировкам подвергаются склады, огневые позиции и передовые наблюдательные пункты террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.