«Выгодоприобретатель Порошенко»: в увольнении судьи увидели попытку срыва инаугурации Зеленского

Судьи Конституционного суда Украины освободили от должности председателя инстанции Станислава Шевчука, сообщает «Укринформ».

Бывший глава КС назвал свое увольнение «антиконституционным переворотом» и «захватом государственной власти».

«Судьи главного конституционного органа государства, которые приносили присягу народу Украины, сами совершили тяжкое уголовное преступление, связанное со свержением конституционного строя», — написал Шевчук в Facebook.

По словам Шевчука, за его увольнением стоит «главный выгодоприобретатель Порошенко, который прилагает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными институтами».

В апреле издание «Страна.ua» назвала возможную отставку Шевчука частью плана по срыву инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского . Нового президента должен привести к присяге глава Конституционного суда. Если его не будет на момент церемонии, вступление в должность главы государства переносится до выборов нового председателя суда.