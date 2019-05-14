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«Выгодоприобретатель Порошенко»: в увольнении судьи увидели попытку срыва инаугурации Зеленского 

Рамблер 14 мая 2019
Судьи Конституционного суда Украины освободили от должности председателя инстанции Станислава Шевчука, сообщает «Укринформ».
Бывший глава КС назвал свое увольнение «антиконституционным переворотом» и «захватом государственной власти».
«Судьи главного конституционного органа государства, которые приносили присягу народу Украины, сами совершили тяжкое уголовное преступление, связанное со свержением конституционного строя», — написал Шевчук в Facebook.
По словам Шевчука, за его увольнением стоит «главный выгодоприобретатель Порошенко, который прилагает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными институтами».
В апреле издание «Страна.ua» назвала возможную отставку Шевчука частью плана по срыву инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Нового президента должен привести к присяге глава Конституционного суда. Если его не будет на момент церемонии, вступление в должность главы государства переносится до выборов нового председателя суда.
Дата инаугурации Владимира Зеленского до сих пор не объявлена. Избранный президент предложил Верховной раде провести церемонию 19 мая, тогда как парламентарии настаивают на 28 мая. В настоящее время в зарегистрированы семь постановлений с предложениями о дате инаугурации.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Укринформ
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