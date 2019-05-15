Зеленский назвал спикера Рады мелким мошенником

Избранный президент Украины Владимир Зеленский недоволен тем, что депутаты Верховной рады страны не рассмотрели 14 мая вопрос, связанный с датой его инаугурации. Он обвинил парламентариев во лжи и назвал их «мелкими мошенниками», которые не держат своего обещания. Украинские политики перенесли обсуждение дня, когда президент сможет вступить в должность, на 15 мая.

Избранный украинский лидер Владимир Зеленский обвинил депутатов Верховной рады Украины во лжи и назвал их «мелкими мошенниками». Об этом новый президент страны написал в своем фейсбуке.

«Ложь… мелких… мошенников… Верховная рада Украины — сокращенно ВРУ. ВРУ — их жизненный девиз. Запомните фамилии депутатов этого созыва. И на следующих парламентских выборах делайте выводы. Сделаем их вместе», — заявил избранный глава государства.

Он добавил, что до этого председатель парламента Андрей Парубий пообещал, что «14 мая мы [Рада. — Газета.Ru] точно назначим дату инаугурации». Тем не менее, принятие этого решения перенесли на следующий день, 15 мая.

Ожидалось, что во вторник, 14 мая, украинские политики во время пленарного заседания поднимут вопрос о присяге новоизбранного украинского президента и отправят проекты документов на экспертизу в профильный комитет, передает ТАСС. Однако первый заместитель главы комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Павел Пинзеник сообщил, что рассмотрение проектов о дате торжественного мероприятия переносится на среду.

Отметим, что на данный момент зарегистрировано почти десять постановлений о дате проведения инаугурации Владимира Зеленского. В проектах значатся даты, начиная с 17 мая и заканчивая началом июня.

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции большинства «Народный фронт» Андрей Тетерук предложил еще одну дату вступления в должность президента.

«Вместе с коллегами зарегистрировал проект постановления Верховной рады Украины 10270-7 «О проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины по поводу присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины» 28 мая 2019 года», — сообщил парламентарий в фейсбуке.

Тем, что депутаты не могут никак определиться с днем, когда пройдет торжественное мероприятие, недоволен не только избранный глава украинского государства, но и жители страны. 14 мая на площади Конституции перед зданием Верховной рады собрались несколько десятков активистов, требующих назначить инаугурацию на 19 мая, сообщает РИА «Новости».

«Люди выбрали нового президента, и [действующий президент Петр] Порошенко должен, наконец, это понять», — заявил один из митингующих.

Выступающие держали в руках плакаты с надписями: «Порохобанда — освободи дорогу» и «Хватит издевательств! Назначьте инаугурацию Зеленского». При этом они утверждали, что никуда не уйдут, пока «народные избранники не определят дату инаугурации 19 мая». Охрану административного здания усилили полицейскими. Кроме того, на площади дежурили бригада «скорой помощи» и пожарные.

Накануне действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что он, наоборот, выступает за скорейшее объявление точной даты вступления в должность новоизбранного президента.

«Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, и с моей стороны будет только поддержка о скорейшем вступлении господина Зеленского в должность», — сказал украинский политик в Брюсселе 13 мая, передает украинский телеканал «Прямой».

Согласно украинским законам, торжественные мероприятия, посвященные инаугурации нового главы государства, должны состояться в течение 30 дней после объявления Центральной избирательной комиссией страны официальных результатов голосования и их публикации в газете «Голос Украины», то есть не позднее 3 июня.

10 мая Владимир Зеленский обратился к парламентариям с требованием установить дату инаугурации на 19 мая. По его словам, это требует не он, а «народ Украины. При этом он отметил, что именно в интересах украинцев в свое время депутаты „присягали действовать“, передает РИА „Новости“.

В своей речи он указал, что политики, прежде всего, должны думать не о своих „депутатских ксивах“, а о нуждах Украины. По мнению Зеленского, в настоящее время уходящий с поста главы страны Петр Порошенко использует оставшееся ему время в свою пользу.

Он также провел аналогию с „туристом в египетском отеле“, который напоследок „тащит полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола“.

»Я вас очень прошу: сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар — и вперед! Вам еще таможню и паспортный контроль проходить», — обратился к Порошенко Зеленский.

Одной из причин выбора именно этой даты новоизбранный украинский лидер назвал необходимость «уже работать». Кроме того, он напомнил, что имеет «свой график».

Однако депутаты Верховной рады, особенно из фракции «Блока Петра Порошенко», не согласны с этим выбором. По словам главы депутатской группы «Возрождение» Виктора Бондаря, парламентарии хотят провести инаугурацию 28 мая, чтобы новый глава страны не успел распустить Раду.