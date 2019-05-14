Спецназ заблокировал здание парламента Венесуэлы 

Сотрудники Службы нацразведки Венесуэлы заблокировали здание контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи и вошли внутрь, заявив о проверке на наличие взрывного устройства.
Смежные помещения штаб-квартиры венесуэльского парламента в Каракасе охраняются после сообщения о предполагаемом взрывном устройстве, — сообщает Euronews.
Как писал News.ru, лидер венесуэльской оппозиции, временный президент страны Хуан Гуайдо намерен обсудить вопросы сотрудничества с Южным командованием Вооружённых сил США. Специально для этого к командующему Крейгу Фоллеру направился посол Карлос Веккьо. Политик отметил, что рассматривает все возможные варианты освобождения Венесуэлы от режима диктатора Николаса Мадуро.